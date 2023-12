Akad cria clube de benefícios para corretores

Corretores parceiros da Akad Seguros vão encerrar o ano com acesso a um exclusivo clube de benefícios estruturado pela companhia. A partir do desempenho em vendas, os profissionais poderão resgatar vouchers para utilizar como cartões-presentes em mais de 200 marcas de segmentos como eletroeletrônicos, brinquedos, delivery de refeições, farmácias, streaming, beleza e educação. O cadastro gratuito já está disponível neste link.

“Antecipamos o lançamento para o final do ano justamente para que o corretor acumule vendas, ganhe seus vouchers e possa presentear seus entes queridos no Natal com os prêmios do nosso clube”, explica Mariana Miranda, head de Marketing e Vendas da seguradora. “Já faz parte do nosso DNA propor incentivos que reconhecem o trabalho do corretor como protagonista do mercado brasileiro de seguros”, destaca a executiva.

Para Mariana, a criação do clube de benefícios encerra com chave de ouro um ano marcado pelo lançamento de iniciativas que estão ajudando os profissionais a atuar de forma mais estratégica. Em 2023, a Akad apresentou o Corretor Digital, aplicação que dá acesso a uma série de ferramentas de apoio às vendas, incluindo a criação de peças para ações de marketing e comunicação em mídias sociais. Na sequência veio o Corretor Digital, ambiente onde os profissionais podem mensurar, gerenciar e planejar suas vendas pela tela do celular por meio de dashboards e relatórios de apoio. A seguradora ainda ofereceu, ao longo do ano, uma vasta programação com cursos, mentorias e imersões gratuitas para capacitar os parceiros.

Ainda de acordo com a executiva, o Clube de Benefícios terá diversas formas de engajamento para que os corretores consigam resgatar os vouchers. Além do desempenho em vendas, será possível ganhar respondendo questionários, participando de jogos e tentando a sorte em eventuais sorteios.

N.F.

Revista Apólice