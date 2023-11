Caio Valli chega à Wiz Co para cuidar de Novos Negócios e Estratégia do Grupo

A Wiz Co, corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, anuncia a nomeação de Caio Valli como novo Diretor de Canais Proprietários, Novos Negócios e Estratégia.

Executivo com experiência internacional, Caio Valli possui um relevante histórico de incremento de receita e rentabilidade em diversas companhias do mercado. Sua trajetória profissional inclui passagens pelo Conglomerado Financeiro Alfa, Marsh Corretora de Seguros e Mapfre Seguros, entre outras empresas. Valli é formado pela Universidade Cândido Mendes em Administração e em Ciências Contábeis, com especialização em Marketing Corporativo pela UFSC e Programa de Desenvolvimento de Gestão no IESE Business School.



“Entrar para uma empresa com a estatura da Wiz é uma honra e um orgulho. Sei que a expertise que acumulei ao longo dos meus 31 anos de carreira e minhas habilidades de gestão e negociação dialogam bem com as necessidades do Grupo Wiz Co e estou seguro que minha atuação produzirá resultados ainda mais vigorosos “, comenta Valli.

“Caio Valli é um profissional completo, com bagagem sólida e grande reconhecimento no setor de seguros. Acreditamos que sua ampla experiência, seu conhecimento sobre o negócio e sua visão estratégica serão ferramentas importantes para impulsionar as empresas integralmente controladas pela Wiz a irem ainda mais longe e, também, terá uma atuação essencial na identificação e condução da estratégia e de novos negócios para o Grupo”, afirma Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do Grupo Wiz Co.

K.L.

Revista Apólice