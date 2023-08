CNseg lança plataforma para comparação de todos os produtos do mercado

EXCLUSIVO – A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) lançou na última sexta-feira (18) a plataforma Encontre Seu Seguro. Nela será possível fazer uma comparação entre todos os produtos disponíveis no mercado brasileiro, utilizando filtros como produtos, coberturas, empresas e público-alvo. De acordo com Alexandre Leal, diretor técnico da CNseg, 66 empresas participam do projeto, cobrindo 90% do mercado nacional. A plataforma compreende produtos de seguros gerais, vida, previdência privada e capitalização.

“Esta plataforma é uma ferramenta para trazer mais transparência e acesso aos produtos de seguro. É um passo estratégico para despertar o interesse do consumidor pelo mercado”, ratificou Leal, ressaltando que a plataforma faz parte do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, cujo objetivo é ampliar a participação do setor no PIB brasileiro para 10%, até 2030.

Encontre seu Seguro foi desenvolvido pela consultoria Capgemini, cuja demanda foi criar um produto simples. Gustavo Leança, diretor de seguros da consultoria destacou que “a ideia era criar uma solução para ser usada pelos corretores e pelos consumidores finais. A CNseg tinha a clareza de dar transparência para os dados que já estavam disponíveis”.

O diretor da CNseg também informou que já conversas com a Fenacor – Federação Nacional dos Corretores de Seguros – para que seja feito um link com os corretores de seguros, para que a plataforma possa gerar leads comerciais para seus parceiros. “O grande produto gerado pela plataforma são dados sobre os interesses dos clientes, com produtos mais buscados e estatísticas de acesso”.

A conexão entre as seguradoras e a plataforma é feita através de API’s, os mesmos elaborados para a disponibilização dos dados do Open Insurance, segundo esclareceu a CNseg.

Kelly Lubiato

Revista Apólice