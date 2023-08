Club Mapfre e Livelo anunciam parceria para acúmulo de pontos

O programa de relacionamento Club Mapfre e a Livelo, uma das maiores empresas de recompensas do país com mais de 40 milhões de participantes, anunciam uma parceria que irá oferecer aos clientes da seguradora a oportunidade de acumular pontos Livelo através de ações de engajamento dentro do Club Mapfre.

Com a parceria, os pontos acumulados poderão ser trocados por viagens, produtos, serviços e experiências, como vouchers de delivery, hospedagens, passagens aéreas, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, objetos de decoração, além da possibilidade de transformar os pontos em dinheiro através de cashback e pagamentos via Pix.

Para ganhar pontos Livelo, os membros do Club Mapfre deverão realizar algumas ações dentro do programa de relacionamento, são elas: validar o acesso ao Club Mapfre, complementar o cadastro, participar da campanha Viva Club Mapfre, preencher dados complementares, contratar um novo seguro, renovar o seguro Auto ou Residencial, entre outras possibilidades.

O primeiro passo para os clientes Club Mapfre começarem a juntar pontos é a validação do cadastro. Depois, é necessário ser cadastrado na Livelo. Caso a pessoa não possua uma conta no programa de recompensas, ela pode se cadastrar de forma gratuita pelo site ou app. Com isso, os clientes poderão ganhar pontos ao realizarem as ações de engajamento.

“Estamos empolgados em contar com a Livelo em nosso programa de relacionamento. Essa colaboração permite aos clientes uma nova forma de acumular pontos, resgatar recompensas vantajosas, fortalecer a fidelidade dos segurados e criar ainda mais valor para que nossos clientes se tornem membros do Club Mapfre”, afirma a diretora de clientes e desempenho comercial da Mapfre, Jacqueline Izabel. “Acreditamos que a nova parceria será um grande benefício para os nossos clientes, que poderão aproveitar ainda mais as vantagens do Club através de um portfólio amplo de produtos e serviços úteis para diversas necessidades e gostos dos clientes”, completa a executiva.

“A parceria com o Club Mapfre nos deixa muito felizes. Essa aliança reforça o nosso compromisso em oferecer mais benefícios e vantagens aos consumidores, mostrando que é possível viver melhor com pontos Livelo”, destaca o diretor executivo de desenvolvimento de negócios B2B da Livelo, Marcelino Cruz.