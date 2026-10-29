Tokio Marine destina R$ 300 mil ao Teleton 2026

A Tokio Marine Seguradora renova, pelo 15º ano consecutivo, sua participação no Teleton, uma das principais mobilizações solidárias do País em apoio à inclusão de pessoas com deficiência. A campanha, que será exibida ao vivo pelo SBT nos dias 6 e 7 de novembro, arrecada recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Neste ano, a Companhia contribuirá com R$ 300 mil, reafirmando seu compromisso com iniciativas que promovem impacto social positivo e ampliam oportunidades para milhares de brasileiros.

No sábado, dia 7, Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade e Andreia Padovani, Diretora Comercial Varejo Minas Gerais, representarão a Seguradora no palco do Teleton para oficializar a entrega da doação. O montante é composto pela contribuição da própria Companhia, além dos valores arrecadados por meio de descontos voluntários em folha de pagamento realizados por Colaboradores e da transferência de pontos do Programa Nosso Corretor (PNC).

“Participar do Teleton há 15 anos consecutivos reflete a importância que damos a iniciativas capazes de transformar realidades e ampliar a inclusão. Mais do que uma doação, essa mobilização representa o engajamento de Colaboradores, Corretores e Parceiros de Negócios em torno de uma causa que gera impacto concreto na vida de milhares de pessoas atendidas pela AACD. Para nós, é motivo de orgulho contribuir, todos esses anos, para o fortalecimento de um trabalho tão relevante para a sociedade”, destaca Luciana.

As doações para o Teleton 2026 já começaram e podem ser feitas por meio da chave PIX doeteleton@aacd.org.br e pelo número (11) 9 1221-1000.