AIDA Brasil destaca vantagens para seus associados

A Associação Internacional de Direito de Seguros – Seção Brasileira (AIDA Brasil) apresentou os benefícios oferecidos aos seus associados, com iniciativas voltadas à formação técnica, ao intercâmbio de conhecimentos e à discussão de temas jurídicos relacionados ao mercado segurador.

A entidade reúne profissionais de diferentes áreas, entre eles advogados, professores, magistrados, atuários, executivos e especialistas em seguros, promovendo o contato entre representantes do setor no Brasil e no exterior.

Entre os recursos disponíveis está o Observatório AIDA Brasil, projeto que reúne decisões judiciais e discussões jurídicas relevantes para o Direito dos Seguros. A iniciativa organiza informações e referências para consulta, permitindo que os associados acompanhem a evolução dos entendimentos jurídicos e utilizem o conteúdo em pesquisas e atividades profissionais.

O objetivo é aproximar a produção acadêmica da prática do mercado, contribuindo para o debate sobre questões jurídicas e regulatórias que afetam o setor.

Os associados também podem participar dos grupos nacionais de trabalho da AIDA Brasil, que promovem discussões sobre temas específicos do mercado segurador. Entre os assuntos abordados estão Responsabilidade Civil, Resseguro, Saúde Suplementar, Novas Tecnologias, Arbitragem e Mediação.

A associação disponibiliza ainda acesso a estudos, pareceres, notas técnicas e publicações especializadas, incluindo as obras Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro e Processo Civil e Seguro. Os integrantes também têm a possibilidade de produzir e publicar artigos, além de obter descontos no congresso anual da entidade e em outros eventos realizados pela AIDA Brasil ou em parceria com instituições do setor.

Outra iniciativa é o AIDA Connect, programa voltado a profissionais que não atuam diretamente no Direito, como corretores de seguros, atuários, executivos e representantes de insurtechs. A proposta é ampliar a participação desses profissionais nas discussões promovidas pela entidade, incentivando o intercâmbio de experiências entre as áreas jurídica, técnica e comercial do mercado segurador.

A associação também mantém o AIDA Jovem, espaço direcionado à participação e ao desenvolvimento de novas lideranças. No âmbito internacional, os associados podem acompanhar debates e tendências por meio da AIDA Mundial, presente em dezenas de países, e do Comitê Ibero-Latino-Americano (CILA).

A entidade informou ainda que prepara o lançamento de um portal com funcionalidades exclusivas para seus associados, mas não divulgou a data prevista para disponibilização da plataforma.

Os profissionais interessados em conhecer as iniciativas e as condições de associação podem consultar o material institucional disponibilizado pela AIDA Brasil em https://heyzine.com/flip-book/51b30e57b8.html ou entrar em contato pelo telefone (11) 92162-5076.