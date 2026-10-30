Porto Serviço promove capacitação de prestadores

A Porto Serviço, empresa do Grupo Porto especializada em serviços residenciais e automotivos, realizou em São Paulo o Conexão Porto Serviço, encontro voltado à capacitação e ao relacionamento entre prestadores de serviços, fabricantes e parceiros comerciais. A iniciativa reuniu atividades de atualização técnica, demonstrações de equipamentos e discussões sobre inovação no setor.

Realizado na Escola de Prestadores da companhia, o evento buscou aproximar os profissionais que atuam diretamente no atendimento aos clientes das empresas responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas, tecnologias e soluções utilizadas na prestação de serviços.

A programação incluiu demonstrações técnicas, painéis sobre inovação e oportunidades de contato direto com fabricantes e parceiros comerciais. Os participantes também tiveram acesso a atividades de orientação sobre compra e troca de ferramentas.

Além dos conteúdos técnicos, o encontro abordou temas relacionados à gestão e ao desenvolvimento profissional, com mentorias sobre atração e seleção de profissionais e educação financeira. A iniciativa contou ainda com a participação da Psicologia Viva, plataforma de telessaúde e psicoterapia online, do Porto Bank e da equipe de Sustentabilidade da Porto, que apresentou atividades relacionadas à diversidade e inclusão.

A Escola de Prestadores integra as iniciativas da Porto Serviço voltadas à formação e atualização dos profissionais responsáveis pelos atendimentos residenciais e automotivos. Por meio do encontro, a companhia buscou ampliar o acesso desses prestadores a conhecimentos técnicos e ferramentas que possam contribuir para a execução dos serviços e para o relacionamento com os clientes.

A aproximação com fabricantes também permitiu aos participantes conhecer soluções e equipamentos utilizados no setor, além de trocar experiências sobre os desafios enfrentados na rotina de atendimento. Segundo a Porto Serviço, a proposta é manter uma agenda contínua de atividades de capacitação, combinando conteúdos técnicos com temas relacionados à gestão dos negócios e ao desenvolvimento dos profissionais.

Marcelo Sebastião, diretor de Operações da Porto Serviço, afirma que a qualificação dos prestadores é parte da estratégia da companhia para aprimorar a experiência dos clientes. “Acreditamos que transformar a experiência em serviços começa pelo investimento direto em quem está na linha de frente. E o Conexão Porto Serviço foi idealizado para trazer exatamente este espaço que une tecnologia e networking, para que o prestador evolua continuamente e entregue excelência ao cliente final”, destaca.