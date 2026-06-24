CVG-RJ e Seguros Unimed debatem inclusão de famílias atípicas

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em parceria com a Seguros Unimed, promoveu no dia 18 de junho um encontro voltado a corretores de seguros para discutir a importância do seguro de vida para famílias atípicas e o papel do mercado na ampliação da proteção a esse público. O evento foi realizado durante um café da manhã na sede da entidade, no Centro do Rio de Janeiro.

Durante a palestra, Luiz Ricardo Araújo, gerente da Academia de Vendas da Seguros Unimed, destacou a necessidade de os profissionais ampliarem o olhar para um público que ainda recebe pouca atenção nas abordagens tradicionais do mercado. “É preciso que o corretor mergulhe no problema dessa família, entenda efetivamente a sua necessidade e faça um seguro de vida personalizado”, destacou.

Segundo o executivo, a proteção deve ir além das coberturas convencionais, incorporando assistências e serviços que atendam às demandas específicas de cada núcleo familiar.

Ao abordar o potencial desse mercado, Araújo citou estimativas relacionadas ao número de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. “Estima-se, por baixo, que hoje existam cerca de 12,4 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Desses, aproximadamente um terço necessita de apoio integral e permanente de cuidadores”, afirmou.

O executivo observou ainda que esse universo é mais amplo quando consideradas outras condições, como síndrome de Down, microcefalia e paralisia cerebral, ampliando o número de famílias que podem demandar soluções específicas de proteção financeira.

Ao comentar a iniciativa, Araújo ressaltou a importância das entidades do setor na disseminação da cultura do seguro de vida. “Instituições como o CVG-RJ têm um papel fundamental de difundir esse seguro tão importante. O seguro de vida tem um propósito muito nobre, que é evitar que uma família passe por dificuldades financeiras no caso da falta de um provedor”, destacou.

Para ele, a discussão sobre o tema deve avançar para aspectos mais práticos da atuação comercial. “A primeira palestra foi muito voltada para a conscientização. Agora precisamos avançar para o como, mostrando aos corretores como abordar essas famílias e como atender suas necessidades de forma adequada e contamos com o CVG-RJ para isso”, concluiu.

A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, destacou que a inclusão desse público no planejamento dos corretores representa um passo importante para ampliar a cultura da proteção no país. “A inclusão dessas famílias no radar do corretor de seguros é um passo essencial para fortalecer a cultura de proteção e planejamento financeiro no país. O CVG-RJ tem o compromisso de promover discussões que ampliem essa consciência e contribuam para a evolução técnica e humana do mercado”, destacou.