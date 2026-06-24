Coalizão CHAMP integra cidades à governança climática

A Coalizão para Parcerias Multinível de Alta Ambição para a Ação Climática (CHAMP) anunciou a criação de seu novo Conselho Consultivo Subnacional, marcando um passo no fortalecimento da cooperação entre governos nacionais, locais e regionais na resposta global à crise climática. O anúncio foi realizado durante a London Climate Action Week (LCAW), na primeira reunião do Conselho Consultivo Subnacional, com a participação de prefeitos, governadores e dos copresidentes da CHAMP, reunidos para acelerar a ambição climática e impulsionar a implementação.

A criação do Conselho Consultivo Subnacional da CHAMP representa um passo importante para avançar os objetivos do Acordo de Paris por meio de uma governança multinível mais forte e de uma ação climática coordenada entre todos os níveis de governo. Pela primeira vez desde a criação da coalizão, a CHAMP integra formalmente cidades, estados e regiões à sua estrutura oficial de governança, criando um canal direto para elevar a voz e a liderança dos governos subnacionais junto aos 78 apoiadores da coalizão (governos nacionais e a União Europeia). O Conselho Consultivo Subnacional garantirá que as realidades locais e regionais, os conhecimentos e as soluções climáticas contribuam diretamente para a direção estratégica, as prioridades de advocacy e os esforços de implementação da CHAMP.

O Conselho reúne líderes de cidades e regiões de todo o mundo, de diferentes portes populacionais e territoriais, todos com contribuições únicas para a ação climática. Essa estrutura representativa garante que as vozes e experiências dos governos subnacionais ajudem diretamente a moldar a direção estratégica, a atuação internacional e a implementação da coalizão. Representando comunidades que estão na linha de frente da crise climática, os membros do Conselho refletem a diversidade, a ambição e a liderança de cidades e regiões que impulsionam a ação climática globalmente.

Representantes de cidades

Mohamed Sefiani, Chefchaouen (Marrocos)

Nick Reece, Melbourne (Austrália)

Claudio Castro, Renca (Chile)

Alfredo Coro, Del Carmen (Filipinas)

Piia Elo, Turku (Finlândia)

Representantes regionais

Fatimetou Abdel Malick, Região de Nouakchott (Mauritânia)

Cem Özdemir, Baden-Württemberg (Alemanha)

Eduardo Leite, Rio Grande do Sul (Brasil)

As reuniões do conselho ocorrerão ao longo do ano, com foco na articulação entre diferentes níveis de governo. A cofacilitação será feita pelo Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) e pela Under2 Coalition, com apoio de C40 Cities e do World Resources Institute (WRI).

A reunião inaugural contou com a participação de Anne Hidalgo, que preside o conselho consultivo subnacional.

“Cidades e regiões estão há muito tempo na linha de frente da crise climática, não apenas por serem as primeiras a sentir seus impactos, mas também por liderarem algumas das soluções climáticas mais ambiciosas e transformadoras do mundo. Todos os dias, governos locais e regionais protegem comunidades, fortalecem a resiliência e demonstram que uma ação climática ambiciosa pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. A criação do Conselho Consultivo Subnacional da CHAMP envia um sinal poderoso: os governos nacionais estão reconhecendo formalmente que a ambição climática não pode ter sucesso sem parcerias fortes com governos locais e regionais. Em Paris, demonstramos que ação climática e qualidade de vida caminham juntas. O novo Conselho ajudará a garantir que a experiência e a liderança das cidades e regiões contribuam para moldar as decisões climáticas globais no mais alto nível.”

Representantes dos governos do Brasil e da Alemanha, copresidentes da CHAMP, também participaram do encontro.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou:

“É uma honra para o Rio Grande do Sul integrar, ao lado de outros 11 líderes de todo o mundo, o Conselho Consultivo Subnacional da CHAMP. Nossa participação traz para este fórum a experiência de um estado que enfrentou o maior desastre climático da história do Brasil e transformou esse desafio em um compromisso ainda maior com a ação climática. Por meio do Plano Rio Grande, não estamos apenas reconstruindo comunidades, mas construindo melhor, fortalecendo a resiliência e preparando nosso território para os impactos de um clima em transformação. Ao mesmo tempo, estamos avançando políticas estruturadas de mitigação e descarbonização alinhadas aos objetivos do Acordo de Paris. Acreditamos que os governos subnacionais têm um papel decisivo na transformação de metas globais em resultados concretos para as pessoas. Fazer parte do Conselho Consultivo Subnacional é uma oportunidade de compartilhar experiências, aprender com parceiros de todo o mundo e fortalecer a cooperação multinível necessária para enfrentar os desafios climáticos.”

O embaixador Antonio Da Costa, representando o governo brasileiro, declarou:

“Este novo Conselho Consultivo Subnacional representa um passo importante para fortalecer a colaboração entre governos nacionais e líderes subnacionais. Cidades, estados e regiões são essenciais para a implementação da ação climática, onde as políticas se transformam em medidas concretas que protegem as pessoas, fortalecem a resiliência e melhoram vidas. Como país anfitrião da COP30, o Brasil colocou a governança multinível no centro de sua visão climática e já está avançando essa agenda por meio de iniciativas como o programa Cidades Verdes e Resilientes e o Brasil Mutirão. O Conselho Consultivo Subnacional ajudará a conectar ainda mais a ambição global com a implementação local.”

O representante do governo alemão, Ulf Jaeckel, afirmou:

“A Alemanha acredita firmemente que uma ação climática eficaz depende da cooperação entre todos os níveis de governo. Nossa experiência demonstra que cidades, estados e regiões são parceiros indispensáveis para transformar metas climáticas nacionais em soluções práticas que beneficiem pessoas e comunidades. A criação do Conselho Consultivo Subnacional da CHAMP reflete o crescente reconhecimento de que a governança multinível é essencial para alcançar os objetivos climáticos do Acordo de Paris.”

Além do conselho, a coalizão apresentou um novo grupo diretor e um roteiro de implementação voltado a acelerar a execução de compromissos climáticos.