Grupo Junto lucra R$ 168,4 mi e cresce 55,8% em 2025

O Grupo Junto encerrou 2025 com lucro líquido de R$ 168,4 milhões, resultado que representa crescimento de 55,8% em relação ao ano anterior. O desempenho ocorre em um contexto de maior rigor técnico no mercado segurador e reflete a estratégia da companhia baseada em rentabilidade, gestão de riscos e foco no cliente.

“Crescemos com responsabilidade e consistência. Essa solidez é resultado da confiança construída com corretores, parceiros e clientes, aliada à eficiência operacional e à dedicação da nossa equipe”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

Ao longo de 2025, a companhia também atingiu marcos relevantes. No ano em que completou 30 anos desde a emissão de sua primeira apólice de seguro garantia, superou a marca de 2 milhões de apólices emitidas e alcançou R$ 1 bilhão em prêmio direto nesse segmento.

O patrimônio líquido do grupo chegou a R$ 755,4 milhões, com alta de 13% na comparação anual, fortalecendo a estrutura de capital. O período também foi marcado pela elevação do rating internacional da AM Best, de A- para A (Excelente), além da manutenção da classificação brAAA pela Standard & Poor’s na escala nacional.

No campo operacional, a empresa manteve investimentos em tecnologia e inovação. Ferramentas de automação e inteligência artificial foram utilizadas para ampliar a eficiência dos processos, incluindo a solução GenAI LLOBO, voltada à análise de documentos, contratos e editais.

Os avanços também se refletiram nos indicadores de satisfação. A companhia encerrou o ano com NPS de 82, índice que mede o nível de recomendação dos clientes. Com três décadas de atuação, a seguradora mantém sua posição no segmento de seguro garantia, apoiada em especialização técnica, estrutura de capital e evolução operacional.