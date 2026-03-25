 Wiz Co (WIZC3) anuncia Lucas Neves como novo CEO do Grupo

A Wiz Co (WIZC3) acaba de anunciar a mudança em sua liderança executiva. Lucas Neves, que ocupava a cadeira de CFO e Diretor de Relações com Investidores da companhia, assume como CEO da companhia no lugar de Marcus Vinícius de Oliveira, que foi indicado pela acionista controladora do grupo para compor a chapa de candidatos ao Conselho de Administração, cuja eleição será definida em Assembleia, no final de abril.



O novo CEO, que continua também na função de Diretor de Relações com Investidores, entra com a missão de dar continuidade à estratégia de crescimento, inovação e fortalecimento institucional. A transição aponta para a evolução do modelo de negócios da Wiz Co, já que Lucas Neves já fazia parte do quadro diretivo da empresa. Com mais de 20 anos de experiência na área financeira, participou de marcos relevantes da companhia, como o processo de IPO, e liderou o fortalecimento da disciplina financeira e da governança corporativa nos últimos anos.

“Recebo uma companhia em elevado grau de maturidade operacional. Nosso foco será escalar as unidades atuais e abrir novas frentes de crescimento, consolidando a Wiz Co como uma das principais plataformas de distribuição de produtos financeiros do país”, afirma Lucas.



Com uma trajetória que se confunde com a própria história da Wiz Co desde os tempos da Fenae Corretora, Marcus Vinícius de Oliveira, que esteve à frente da companhia desde 2023, reforça que a empresa dará seguimento ao ciclo estratégico que a levou a um dos momentos mais expressivos em termos operacionais e financeiros. Sob sua liderança, a Wiz Co consolidou de forma definitiva sua transição para um ecossistema independente.



“A transição de um modelo monocanal para uma plataforma agnóstica e multicanal foi o principal desafio do nosso ciclo. Hoje, a Wiz Co é reconhecida como uma gestora de canais sólida, diversificada e sustentável”, destaca Marcus Vinícius, referindo-se, entre outros aspectos, à aceleração da estratégia de diversificação da companhia, que levou à ampliação de parcerias com instituições como Inter, Bmg e Banco do Brasil (via Promotiva), e ao fortalecimento da atuação no segmento de seguros, crédito e consórcios.

Resultados recordes

O ciclo liderado por Marcus Vinícius de Oliveira consolidou uma trajetória de crescimento consistente e expansão de market share. Em 2025, a Wiz Co superou a marca de R$ 1,1 bilhão em Receita Líquida ex-comissões. O desempenho operacional atingiu patamares recordes, com um EBITDA acumulado de R$ 739,3 milhões (+7,8% vs. 2024) e um Lucro Líquido da Controladora de R$ 201,1 milhões, representando um avanço expressivo de 25,6% em relação ao ano anterior. O volume total distribuído em seguros, crédito e consórcios alcançou R$ 18,3 bilhões em 2025, impulsionado pelo recorde histórico de R$ 4,0 bilhões em prêmios emitidos de seguros.



Paralelamente à expansão comercial, a gestão promoveu uma profunda otimização da estrutura de capital, reduzindo a dívida líquida em 48,6% — encerrando o ciclo com R$ 229,0 milhões devidos. Essa desalavancagem, somada à unificação de linhas de passivos e ao foco na geração de caixa operacional, fortaleceu a solidez financeira e a capacidade do grupo de sustentar novos investimentos e retornar valor aos acionistas.



Transição e nova etapa

Com Lucas Neves assumindo o cargo de CEO e Diretor de Relações com Investidores, Marcelo Pereira Kronemberg, que ocupava o cargo de Diretor de Administração Corporativa e Tesouraria, assume a cadeira de CFO do Grupo. Graduado em Administração de Empresas e em Gestão Financeira e Tributária, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Economia, o executivo está na Wiz Co há 27 anos.

A mudança se estende a Antônio Cássio dos Santos, que deixa o cargo de presidente do Conselho de Administração da Wiz, após Assembleia, para novos desafios pessoais e profissionais. “Agradecemos imensamente todo o período de dedicação de Antônio Cássio, que também foi fundamental para atingirmos resultados eficazes e consistentes durante o período em que ocupou a cadeira de presidente do conselho”, conclui Marcus Vinícius de Oliveira.