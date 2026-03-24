Banestes Seguros integra assistência 24h via WhatsApp

Os clientes da Banestes Seguros agora contam com uma nova facilidade tecnológica para momentos de emergência. Dentre as ações que marcam os 55 anos da seguradora, foi implementado o chatbot exclusivo no WhatsApp para o acionamento da assistência 24 horas do Seguro Auto Banestes no aplicativo de mensagens. A novidade permite que os segurados acionem com poucos cliques serviços essenciais, como guincho e socorro mecânico, além de acompanhar o deslocamento do prestador de serviço.

A nova funcionalidade foi desenhada para atender às principais necessidades dos motoristas em trânsito. Por meio do assistente virtual, o usuário pode solicitar o guincho para casos de pane mecânica e elétrica ou sinistros. Também estão incluídos os serviços de recarga de bateria, assistência a alarmes e troca de pneu furado, bem como socorro em casos de pane seca. O sistema funciona de forma integrada: após a identificação do CPF ou CNPJ do titular, a ferramenta localiza automaticamente a apólice e o veículo segurado, agilizando o processo de triagem e atendimento.

Um diferencial importante da ferramenta é a transparência. Após finalizar a solicitação pelo chatbot, o cliente recebe um link via SMS ou pelo próprio WhatsApp que permite acompanhar, no mapa e em tempo real, o deslocamento do prestador de serviço até o local da ocorrência. É mais uma facilidade para o cliente, que traz mais agilidade no momento que mais precisa de atendimento.

Para utilizar o novo canal, o segurado deve enviar uma mensagem para o número oficial da Banestes Seguros no WhatsApp: (11) 4393-1484. Ao iniciar o contato, a assistente virtual guiará o usuário por meio de um menu intuitivo. Além do Seguro Auto, o canal também oferece direcionamento para outras necessidades, como assistência residencial e aviso de sinistros. A ferramenta implementada utiliza a tecnologia de geolocalização para garantir que o auxílio chegue com precisão ao endereço do segurado.