Seguros Unimed apresenta novo Clube Seguros

No Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, reforça sua estratégia de colocar o cliente no centro, com soluções que protegem e ajudam a planejar o futuro com segurança.

A relação da seguradora com os clientes é baseada na confiança de quem está ao lado das pessoas em momentos importantes da vida, da saúde e da proteção patrimonial. A Seguros Unimed transforma essa credibilidade em amparo constante, garantindo soluções na medida certa para indivíduos e famílias terem a tranquilidade de quem está protegido para qualquer imprevisto.

A data conta com uma série de ações do novo Clube Seguros, evolução do clube de vantagens da companhia. A plataforma foi reformulada para atender às necessidades dos segurados, tornando a experiência ainda mais simples, intuitiva e ampliando o acesso a benefícios. A iniciativa beneficia toda a base de clientes da Seguros Unimed pelo Brasil, com acesso direto pelo Portal do Cliente ou pelo SuperApp da empresa, sem a necessidade de um novo cadastro.

Com mais de 450 parceiros físicos e online, o clube reúne descontos de até 60% em categorias que complementam a qualidade de vida, como lazer, cultura, gastronomia, viagens e grandes marcas do varejo e bens de consumo, facilitando o acesso a experiências que promovem bem-estar e fazem parte da rotina dos clientes.

“A reformulação do Clube Seguros nasce de um processo contínuo de escuta ativa aos nossos clientes. A proposta é oferecer uma experiência cada vez mais simples e conectada às necessidades do dia a dia, ampliando benefícios que reforçam a relação de confiança construída com quem nos escolhe para cuidar da sua proteção”, afirma Renata Ucha, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.