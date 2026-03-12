Mapfre patrocina congresso da ABRAPAVAA em São Paulo

A Seguradora Mapfre é uma das patrocinadoras do 3º Congresso ABRAPAVAA – Gerenciamento de Crise e Assistência aos Familiares e Vítimas em Eventos Traumáticos. O evento, consolidado como o principal fórum nacional sobre o tema, será realizado entre os dias 17 e 19 de março, no Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo.

Organizado pela Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos (ABRAPAVAA), o encontro ocorre em um momento que coincide com os 30 anos do acidente com o voo TAM 402. O objetivo é integrar autoridades, executivos de alto escalão da aviação, juristas e especialistas em resposta a emergências para aprimorar os protocolos de segurança e o acolhimento humano.

A participação da Mapfre reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento técnico do mercado de seguros aeronáuticos e de transporte. Para Carlos Eduardo Polízio, superintendente de seguro Aeronáutico, Casco Marítimo e Transporte da Mapfre, o gerenciamento de crise vai além da indenização financeira e se consolida como um pilar fundamental da resiliência operacional do setor: “A Mapfre tem como missão estar ao lado da sociedade nos momentos mais complexos. Apoiar o Congresso ABRAPAVAA é uma extensão desse compromisso, pois entendemos que o setor de seguros é peça-chave na engrenagem de segurança aérea. Nossa expertise em riscos e assistência nos permite contribuir para que o debate sobre gerenciamento de crises evolua de forma técnica, mas sem nunca perder de vista a dimensão humana e o suporte às famílias”, afirma o executivo.

O congresso contará com a presença de grandes nomes da aviação brasileira, incluindo os CEOs da Embraer e das principais companhias aéreas do país, além de órgãos como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Defesa Civil.

Os temas que serão abordados, como logística humanitária, fatores humanos, perícia forense e direito aeronáutico são vitais para o mercado segurador, que atua diretamente na mitigação desses riscos e na estruturação de respostas ágeis.