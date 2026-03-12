Bradesco Capitalização lança Meu Primeiro Milhão

A Bradesco Capitalização acaba de lançar o “Meu Primeiro Milhão – Edição Especial”. Por meio de uma assinatura de R$ 10, o produto une premiações instantâneas, sorteios mensais, super sorteio milionário e benefícios adicionais, como cupons de desconto e cashback em diversas lojas, oferecendo uma proposta atrativa.

Enquanto a assinatura estiver ativa, o cliente concorre, todos os meses, a 40 prêmios de R$ 10 mil e um prêmio especial de R$ 1 milhão. Além das premiações mensais, o produto disponibiliza mais de 40 mil prêmios instantâneos de até R$ 50 mil, ampliando significativamente as oportunidades de ganho. O produto reforça o posicionamento da Bradesco Capitalização de democratizar o acesso a grandes premiações e ampliar a sua participação em outras modalidades. “O ‘Meu Primeiro Milhão – Edição Especial’ nasce com o propósito de realizar sonhos. Um produto simples e acessível”, afirma José Pires, Diretor-Presidente da Bradesco Capitalização.

A contratação é realizada de forma rápida e totalmente digital pelo app Bradesco e a experiência inclui uma dinâmica interativa para participação nos prêmios instantâneos, tornando a jornada mais envolvente e reforçando o compromisso da instituição com inovação e praticidade nos canais digitais.