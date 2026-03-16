MDS adquire Seguramos e lidera corretagem de seguros em Portugal

EXCLUSIVO – A MDS Group concluiu a maior operação de fusões e aquisições já realizada por uma corretora sediada em Portugal ao assumir o controle da Seguramos, uma das dez maiores corretoras do país. Com a transação, a companhia passa a deter 50,1% do capital social da empresa, consolidando sua posição como principal distribuidora de seguros no mercado português.

O movimento faz parte da estratégia global de crescimento do grupo, que combina expansão orgânica e aquisições para ampliar escala, competências técnicas e presença territorial. A operação envolveu a aquisição da participação anteriormente detida pelo Grupo Proef, seguida por um aumento de capital, que resultou na entrada da MDS como acionista majoritária.

Com a conclusão do negócio, a MDS Portugal passa a administrar aproximadamente 600 milhões de euros em prêmios e cerca de 95 milhões de euros em receita anual apenas no mercado português. O novo patamar amplia significativamente a vantagem da corretora em relação aos demais operadores do setor no país. Para Ricardo Pinto dos Santos, COO do Grupo MDS e CEO da MDS Portugal, a integração representa um passo decisivo na consolidação da liderança da companhia. Segundo ele, a operação combina dois players relevantes do mercado local e cria uma plataforma ainda mais robusta de crescimento. “A Seguramos é uma organização com história, dimensão relevante e forte presença territorial. A integração fortalece estrategicamente nossa liderança em Portugal, amplia nossa capilaridade e projeta a companhia para uma nova dimensão de mercado”, afirma.

Um dos principais impactos da aquisição está no fortalecimento da estrutura de distribuição da MDS no país. Com a incorporação da Seguramos, a corretora praticamente duplica sua rede de agentes, que passa a contar com aproximadamente 1.000 profissionais, além de ampliar para 49 o número total de escritórios.

Fundada em 1962, a Seguramos possui cerca de 100 colaboradores e presença consolidada nas regiões Norte e Centro de Portugal, onde mantém 18 escritórios. Essa atuação regional complementa a presença geográfica da MDS e amplia a cobertura territorial da companhia. Segundo o COO, a capilaridade é um elemento central na estratégia da corretora. “A proximidade com clientes e parceiros continua sendo um diferencial relevante no setor de seguros. Ao reforçarmos nossa presença territorial, ampliamos a capacidade de resposta e conseguimos oferecer soluções mais completas e personalizadas”, explica.

O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, manterá uma participação de 49,9% no capital da empresa e continuará à frente da gestão da corretora, garantindo continuidade operacional e alinhamento estratégico no desenvolvimento do negócio. Para Ramos, a integração representa uma oportunidade de acelerar o crescimento da companhia. “Passamos a contar com os recursos, a escala e a especialização de um grupo internacional, o que fortalece nossa capacidade de resposta ao mercado e cria novas oportunidades para colaboradores, clientes e parceiros”, afirma.

Consolidação em um mercado fragmentado

A operação também reflete uma tendência mais ampla de consolidação no mercado europeu de corretagem de seguros. Em Portugal, o setor ainda é caracterizado por forte fragmentação, com milhares de mediadores e agentes responsáveis pela distribuição de apólices.

Na avaliação da MDS, essa estrutura pulverizada abre espaço para movimentos de consolidação liderados por plataformas com maior escala e capacidade de investimento. “A corretagem portuguesa é um mercado muito fragmentado, com dezenas de milhares de distribuidores. Esse cenário cria oportunidades relevantes para operações de consolidação, especialmente em um contexto de aumento das exigências regulatórias e da necessidade de investimentos em tecnologia e digitalização”, destaca Ricardo

Segundo o executivo, o aumento da escala também fortalece a capacidade das corretoras de investir em especialização técnica e em soluções mais sofisticadas de gestão de riscos. Além disso, organizações maiores tendem a ampliar seu poder de negociação junto às seguradoras e parceiros do mercado, o que pode resultar em soluções mais competitivas e ajustadas às necessidades dos clientes.

Outro fator que tem impulsionado a reorganização do setor é a transformação digital do mercado de seguros. De acordo com a MDS, o futuro da distribuição deve combinar cada vez mais o relacionamento presencial com ferramentas tecnológicas avançadas. Nesse contexto, o grupo tem ampliado investimentos em soluções digitais voltadas à automação de processos, análise de dados e melhoria da experiência do cliente. “A digitalização não substitui a relação humana, mas potencializa a nossa capacidade de resposta e permite oferecer soluções cada vez mais personalizadas”, afirma Ricardo.

A estratégia combina inovação tecnológica com a manutenção de redes locais de relacionamento, um modelo híbrido que tende a ganhar espaço no setor de corretagem nos próximos anos.

Estratégia global e reflexos no Brasil

A expansão por meio de aquisições também faz parte da estratégia da MDS em outros mercados onde o grupo atua, incluindo o Brasil. Segundo Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, a companhia continuará avaliando oportunidades de crescimento inorgânico alinhadas ao fortalecimento da operação local. “O mercado brasileiro é extremamente fragmentado, com mais de 150 mil corretores ativos. Nesse cenário, muitas corretoras acabam buscando escala por meio de alianças ou integração a grupos maiores para ganhar competitividade, acesso a tecnologia e capacidade de negociação”, explica.

Nos últimos anos, ele fomenta que a MDS tem combinado aquisições estratégicas com crescimento orgânico no país. Entre os movimentos recentes estão a compra da corretora Abensur Enris, no Sul do Brasil em 2025, e a incorporação da carteira de saúde corporativa da Qualicorp. Para o executivo,o mercado brasileiro de corretagem também apresenta características de forte fragmentação, o que abre espaço para movimentos de consolidação. Segundo o executivo, o país conta com mais de 150 mil corretores ativos e mais de 65 mil corretoras registradas, o que cria um ambiente altamente competitivo e impulsiona estratégias de escala. “Com a grande competitividade e busca por eficiência, as corretoras acabam seguindo dois caminhos: ou se agrupam com outras empresas para ganhar escala e melhorar a negociação com seguradoras, ou passam a integrar grupos maiores, que oferecem acesso a tecnologia, recursos técnicos e maior competitividade”, afirma Ariel. “Esse movimento já está em curso no país e tende a se intensificar nos próximos anos, acompanhando uma tendência observada também em outros mercados internacionais”.

Com a conclusão da aquisição da Seguramos, a prioridade da MDS passa a ser a integração das operações e o fortalecimento da plataforma de crescimento no mercado português. O grupo pretende continuar investindo na ampliação da presença territorial, no desenvolvimento de soluções especializadas de gestão de riscos e na identificação de novas oportunidades de consolidação. “A ambição é crescer de forma sustentável, mantendo um papel ativo na evolução do setor de corretagem e reforçando a relevância da MDS no mercado global de seguros”, conclui Ricardo.

Nicholas Godoy