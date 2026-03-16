Ultima atualização 16 de março

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MDS adquire Seguramos e lidera corretagem de seguros em Portugal

Aquisição eleva volume administrado para cerca de €600 milhões em prêmios no país e reforça movimento de consolidação no mercado europeu de distribuição de seguros
Da esquerda para a direita: Mário Silva (PTCG), Helder Beça (Diretor M&A MDS), Luís Queiroz (CFO Seguramos), José Diogo Silva (CFO MDS Group), Ricardo Pinto dos Santos (CEO MDS Portugal), José Manuel Fonseca (CEO MDS Group), Mário Ramos (CEO Seguramos), Paulo Sousa (Proef), Áurea Ferreira (Proef) e João Sousa (Proef).
Da esquerda para a direita: Mário Silva (PTCG), Helder Beça (Diretor M&A MDS), Luís Queiroz (CFO Seguramos), José Diogo Silva (CFO MDS Group), Ricardo Pinto dos Santos (CEO MDS Portugal), José Manuel Fonseca (CEO MDS Group), Mário Ramos (CEO Seguramos), Paulo Sousa (Proef), Áurea Ferreira (Proef) e João Sousa (Proef).

EXCLUSIVO – A MDS Group concluiu a maior operação de fusões e aquisições já realizada por uma corretora sediada em Portugal ao assumir o controle da Seguramos, uma das dez maiores corretoras do país. Com a transação, a companhia passa a deter 50,1% do capital social da empresa, consolidando sua posição como principal distribuidora de seguros no mercado português.

O movimento faz parte da estratégia global de crescimento do grupo, que combina expansão orgânica e aquisições para ampliar escala, competências técnicas e presença territorial. A operação envolveu a aquisição da participação anteriormente detida pelo Grupo Proef, seguida por um aumento de capital, que resultou na entrada da MDS como acionista majoritária.

Com a conclusão do negócio, a MDS Portugal passa a administrar aproximadamente 600 milhões de euros em prêmios e cerca de 95 milhões de euros em receita anual apenas no mercado português. O novo patamar amplia significativamente a vantagem da corretora em relação aos demais operadores do setor no país. Para Ricardo Pinto dos Santos, COO do Grupo MDS e CEO da MDS Portugal, a integração representa um passo decisivo na consolidação da liderança da companhia. Segundo ele, a operação combina dois players relevantes do mercado local e cria uma plataforma ainda mais robusta de crescimento. “A Seguramos é uma organização com história, dimensão relevante e forte presença territorial. A integração fortalece estrategicamente nossa liderança em Portugal, amplia nossa capilaridade e projeta a companhia para uma nova dimensão de mercado”, afirma.

Um dos principais impactos da aquisição está no fortalecimento da estrutura de distribuição da MDS no país. Com a incorporação da Seguramos, a corretora praticamente duplica sua rede de agentes, que passa a contar com aproximadamente 1.000 profissionais, além de ampliar para 49 o número total de escritórios.

Fundada em 1962, a Seguramos possui cerca de 100 colaboradores e presença consolidada nas regiões Norte e Centro de Portugal, onde mantém 18 escritórios. Essa atuação regional complementa a presença geográfica da MDS e amplia a cobertura territorial da companhia. Segundo o COO, a capilaridade é um elemento central na estratégia da corretora. “A proximidade com clientes e parceiros continua sendo um diferencial relevante no setor de seguros. Ao reforçarmos nossa presença territorial, ampliamos a capacidade de resposta e conseguimos oferecer soluções mais completas e personalizadas”, explica.

O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, manterá uma participação de 49,9% no capital da empresa e continuará à frente da gestão da corretora, garantindo continuidade operacional e alinhamento estratégico no desenvolvimento do negócio. Para Ramos, a integração representa uma oportunidade de acelerar o crescimento da companhia. “Passamos a contar com os recursos, a escala e a especialização de um grupo internacional, o que fortalece nossa capacidade de resposta ao mercado e cria novas oportunidades para colaboradores, clientes e parceiros”, afirma.

Consolidação em um mercado fragmentado

A operação também reflete uma tendência mais ampla de consolidação no mercado europeu de corretagem de seguros. Em Portugal, o setor ainda é caracterizado por forte fragmentação, com milhares de mediadores e agentes responsáveis pela distribuição de apólices.

Na avaliação da MDS, essa estrutura pulverizada abre espaço para movimentos de consolidação liderados por plataformas com maior escala e capacidade de investimento. “A corretagem portuguesa é um mercado muito fragmentado, com dezenas de milhares de distribuidores. Esse cenário cria oportunidades relevantes para operações de consolidação, especialmente em um contexto de aumento das exigências regulatórias e da necessidade de investimentos em tecnologia e digitalização”, destaca Ricardo

Segundo o executivo, o aumento da escala também fortalece a capacidade das corretoras de investir em especialização técnica e em soluções mais sofisticadas de gestão de riscos. Além disso, organizações maiores tendem a ampliar seu poder de negociação junto às seguradoras e parceiros do mercado, o que pode resultar em soluções mais competitivas e ajustadas às necessidades dos clientes.

Outro fator que tem impulsionado a reorganização do setor é a transformação digital do mercado de seguros. De acordo com a MDS, o futuro da distribuição deve combinar cada vez mais o relacionamento presencial com ferramentas tecnológicas avançadas. Nesse contexto, o grupo tem ampliado investimentos em soluções digitais voltadas à automação de processos, análise de dados e melhoria da experiência do cliente. “A digitalização não substitui a relação humana, mas potencializa a nossa capacidade de resposta e permite oferecer soluções cada vez mais personalizadas”, afirma Ricardo.

A estratégia combina inovação tecnológica com a manutenção de redes locais de relacionamento, um modelo híbrido que tende a ganhar espaço no setor de corretagem nos próximos anos.

Estratégia global e reflexos no Brasil

A expansão por meio de aquisições também faz parte da estratégia da MDS em outros mercados onde o grupo atua, incluindo o Brasil. Segundo Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, a companhia continuará avaliando oportunidades de crescimento inorgânico alinhadas ao fortalecimento da operação local. “O mercado brasileiro é extremamente fragmentado, com mais de 150 mil corretores ativos. Nesse cenário, muitas corretoras acabam buscando escala por meio de alianças ou integração a grupos maiores para ganhar competitividade, acesso a tecnologia e capacidade de negociação”, explica.

Nos últimos anos, ele fomenta que a MDS tem combinado aquisições estratégicas com crescimento orgânico no país. Entre os movimentos recentes estão a compra da corretora Abensur Enris, no Sul do Brasil em 2025, e a incorporação da carteira de saúde corporativa da Qualicorp. Para o executivo,o mercado brasileiro de corretagem também apresenta características de forte fragmentação, o que abre espaço para movimentos de consolidação. Segundo o executivo, o país conta com mais de 150 mil corretores ativos e mais de 65 mil corretoras registradas, o que cria um ambiente altamente competitivo e impulsiona estratégias de escala. “Com a grande competitividade e busca por eficiência, as corretoras acabam seguindo dois caminhos: ou se agrupam com outras empresas para ganhar escala e melhorar a negociação com seguradoras, ou passam a integrar grupos maiores, que oferecem acesso a tecnologia, recursos técnicos e maior competitividade”, afirma Ariel. “Esse movimento já está em curso no país e tende a se intensificar nos próximos anos, acompanhando uma tendência observada também em outros mercados internacionais”.

Com a conclusão da aquisição da Seguramos, a prioridade da MDS passa a ser a integração das operações e o fortalecimento da plataforma de crescimento no mercado português. O grupo pretende continuar investindo na ampliação da presença territorial, no desenvolvimento de soluções especializadas de gestão de riscos e na identificação de novas oportunidades de consolidação. “A ambição é crescer de forma sustentável, mantendo um papel ativo na evolução do setor de corretagem e reforçando a relevância da MDS no mercado global de seguros”, conclui Ricardo.

Nicholas Godoy

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