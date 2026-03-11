11ª Expo CIST reúne lideranças do transporte em Campinas

A 11ª edição da Expo CIST reuniu executivos e especialistas do setor no Hotel Premium, em Campinas, na última quinta-feira (12). Pela primeira vez realizado no município paulista, o encontro promoveu debates sobre os desafios e as transformações do ecossistema de transporte e gestão de riscos.

O evento contou com a participação de representantes de seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros. Ao longo de oito horas de programação, distribuídas em cinco painéis, 13 especialistas discutiram temas relacionados a seguros, gestão de riscos, tecnologias de rastreamento e logística de cargas.

Um dos destaques da programação foi a palestra de João Carlos Parkinson de Castro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores e integrante da carreira do Itamaraty. O especialista conduziu o painel “Logística Integrada e os Novos Corredores Estratégicos da América do Sul”.

Durante sua apresentação, Castro destacou que a integração logística no continente representa um fator estratégico para ampliar a competitividade regional. Segundo ele, os novos corredores de integração podem contribuir para reduzir gargalos logísticos, ampliar fluxos comerciais e fortalecer a inserção internacional do Brasil no âmbito do Mercosul.

A programação também incluiu iniciativas voltadas à sustentabilidade. Durante o congresso, o Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST) anunciou uma ação de compensação das emissões de CO² geradas pelo evento. A iniciativa contou com apoio da Green Carbon, greentech do grupo NDD, e buscou estimular a conscientização ambiental entre os participantes. O encontro também homenageou profissionais que contribuíram para o desenvolvimento do setor. Erica Zimmermann, Vera Pastorelli e Carlos Paiva receberam diplomas em reconhecimento à sua trajetória no segmento de transportes.

Para Frederico Leopoldo, presidente do CIST, o resultado da edição superou as expectativas. “O balanço é extremamente positivo. Esta é a primeira vez que realizamos o congresso em Campinas. Decidimos ousar, saindo de São Paulo para ir ao interior do Estado e o resultado foi surpreendente”, afirmou. Segundo ele, o evento atraiu novos participantes e ampliou a rede de relacionamentos da entidade.

Já Marcos Siqueira, diretor de Transportes e Equipamentos do Grupo HDI e presidente da Comissão de Transportes da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), destacou a importância do encontro para discutir os impactos regulatórios e as oportunidades que surgem com as mudanças no setor. “É um evento que reúne grandes nomes do mercado. É uma satisfação estar aqui e apresentar nossos produtos e soluções”, comentou.

O diretor de Expansão da APVS, Erivaldo Filho, também ressaltou a participação da entidade como expositora pela primeira vez. “Mesmo em um dia com muita chuva, o evento foi incrível e com a presença de grande número de pessoas. Nós, como associação de proteção patrimonialista, conseguimos gerar muitas conexões e rompemos ‘paredes’ que separavam o nosso segmento do mercado de seguros”, afirmou.

Para Thiago Marques, head de Insurtech Innovation da NDD Averba, a realização do evento em Campinas ampliou o alcance da iniciativa ao aproximar profissionais do interior paulista. “Encontramos grandes seguradoras, transportadoras, corretores, gestores de risco e risk managers com os quais mantivemos relacionamento”, destacou.