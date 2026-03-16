Universal Assistance anuncia nova gerente comercial

A Universal Assistance, empresa líder em assistência ao viajante e integrante do Grupo Zurich, anuncia a chegada de Fernanda Reina para assumir a Gerência Comercial responsável pelas regiões de São Paulo e Sul do Brasil. A executiva passa a liderar as estratégias comerciais nessas áreas consideradas fundamentais para a expansão e o fortalecimento da companhia no país.

Com sólida trajetória no setor de turismo e serviços, Fernanda acumula experiência em desenvolvimento de negócios, relacionamento com parceiros e gestão comercial. Ao longo de sua carreira, construiu uma atuação fortemente voltada à proximidade com clientes e ao fortalecimento de parcerias estratégicas no mercado de viagens. Antes de ingressar na Universal Assistance, ocupou posições de liderança comercial em empresas do setor, incluindo a área Comercial da Mobility, onde atuou no desenvolvimento de estratégias de relacionamento e expansão de negócios junto a agências e parceiros do trade turístico.

Na Universal Assistance, a executiva terá como principal missão ampliar a presença da companhia em mercados estratégicos, fortalecer o relacionamento com parceiros e impulsionar oportunidades de crescimento em duas das regiões mais relevantes para o setor de viagens no Brasil. “Estou muito feliz em iniciar um novo capítulo na Universal Assistance, assumindo a Gerência Comercial de São Paulo e Região Sul. São regiões fundamentais para a estratégia da companhia, e estou motivada para contribuir com seu crescimento e desenvolvimento. Meu objetivo é seguir fortalecendo parcerias, ampliando oportunidades de negócios e contribuindo para a evolução dos resultados da empresa”, afirma Fernanda Reina.

Segundo a executiva, sua atuação será pautada por uma abordagem estratégica e próxima do mercado. “Acredito em uma atuação baseada em visão estratégica, proximidade com clientes e parceiros e capacidade de adaptação às mudanças do mercado. É um prazer assumir essa posição e fazer parte deste momento de evolução e construção conjunta”, completa.

A chegada de Fernanda Reina reforça a estratégia da Universal Assistance de fortalecer sua estrutura comercial no Brasil e ampliar a presença da marca em regiões-chave para o turismo. O movimento acompanha o momento de crescimento do setor de viagens e a demanda crescente por soluções completas de assistência ao viajante, que garantam segurança e suporte durante toda a jornada.