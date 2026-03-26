Saúde preventiva ganha espaço no planejamento de viagens internacionais

A Bradesco Saúde registrou aumento de 13% na demanda por vacinas entre clientes do serviço Concierge entre 2024 e 2025, indicando maior preocupação com saúde preventiva no contexto de viagens internacionais.

O movimento acompanha a exigência sanitária de diversos países e a necessidade de preparo prévio dos viajantes, especialmente em relação à imunização. Entre as vacinas mais solicitadas estão Meningite ACWY, Febre Amarela e a combinação dTpa + VIP, voltadas à proteção contra doenças como difteria, tétano, coqueluche e poliomielite.

“Em um cenário de crescente conscientização sobre saúde preventiva, esse avanço reflete não apenas a confiança dos beneficiários no serviço, mas também a valorização da imunização como um pilar essencial para o bem-estar e a segurança em diferentes contextos, especialmente em viagens”, afirma Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Vacinação e serviços integrados ao planejamento da viagem

Além das vacinas mais demandadas, o serviço também oferece imunizações como Febre Tifoide, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite A + B e Tetra Viral. O agendamento pode ser realizado por canais digitais ou pela central de relacionamento, com atendimento domiciliar ou em unidades credenciadas.

A operação está concentrada nos principais centros urbanos do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. O serviço Concierge também permite a contratação de seguro viagem pelos canais digitais, com emissão imediata da apólice e possibilidade de armazenamento em dispositivos móveis, ampliando a conveniência para o usuário.

Criado para oferecer uma jornada mais integrada ao segurado, o serviço completa 18 anos em 2026 e reúne cerca de 200 mil clientes. A ampliação da procura por vacinas reforça a tendência de incorporação da saúde preventiva como parte estruturante da experiência de viagem.