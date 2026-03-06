Generali patrocina temporada 2026 da Orquestra Jovem

A Generali Brasil se tornou uma das apoiadoras da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (OJESP) para a programação de 2026. Em parceria com a Organização Social Santa Marcelina Cultura, a companhia é uma das facilitadoras da realização dos concertos do grupo e contribui para a organização de eventos musicais e a formação gratuita de alunos em São Paulo.

O patrocínio à OJESP foi selecionado entre os 190 projetos inscritos no edital publicado pela seguradora, ao fim de 2025. Segundo Tatiana Franzoe, diretora jurídica e de sustentabilidade da empresa, “ficamos surpresos com tantas inscrições em nosso 1º ano de publicação do edital. Esse projeto se destacou por dois principais benefícios: pela qualificação profissional aos jovens que fazem parte da Orquestra e pelo acesso ao lazer e cultura ao público interessado”.

Com atuação centenária no Brasil, a Generali trabalha de forma contínua para fomentar a cultura no país. Um dos valores globais do Grupo Generali é o Live the Community, que incentiva as unidades de negócio de todos os países a se integrarem às comunidades que atuam. “A cultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade, pois amplia o olhar crítico, estimula o respeito à diversidade e fortalece os laços entre diferentes gerações”, conclui a diretora.

A Orquestra Jovem é um dos grupos artísticos da Escola de Música do Estado de São Paulo, um dos mais renomados espaços de ensino de música erudita e popular do Brasil. A Escola atende mais de 2.000 alunos, de até 25 anos de idade e oferece um ciclo completo de desenvolvimento musical, da teoria à prática.

Além do patrocínio à OJESP, a Generali apoia outras iniciativas de difusão cultural no país, como o Festival de Cinema Italiano, do qual possui parceria há cinco anos.