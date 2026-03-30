Dancor Corretora participa do Congresso da ABRAPAVAA

A Dancor Corretora participou do congresso promovido pela ABRAPAVAA (Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos), voltado à gestão de crises e ao atendimento a familiares e vítimas de eventos traumáticos no setor aéreo.

Considerado um dos principais encontros do gênero no país, o evento reuniu especialistas, autoridades, equipes de emergência, juristas e profissionais da aviação, além de familiares de vítimas. A edição foi realizada nos dias 18 e 19 de março e contou com mais de 250 participantes.

O congresso tem como objetivo fortalecer práticas de assistência às vítimas e aprimorar protocolos de segurança, em um ambiente de troca entre diferentes áreas envolvidas na resposta a acidentes aéreos. Entre os presentes estiveram representantes da indústria e do setor aéreo, como Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, além de executivos de companhias aéreas, escritórios de advocacia e seguradoras.

Para Daniel Fraga, CEO da Dancor Corretora, a participação no evento reforça a importância da integração entre os diferentes agentes do setor. “É fundamental para demonstrar à sociedade o compromisso de todos os segmentos da aviação com a redução de acidentes e com o atendimento adequado em situações de sinistro”, afirmou.

O executivo participou do painel “Mercado Segurador – Enfrentando Cenários Complexos – Reparação”, no qual destacou a relevância do seguro de responsabilidade civil complementar para aeronaves. “Esse tema evidencia a necessidade crucial de contratar um seguro de responsabilidade civil complementar para aeronaves, garantindo que eventuais danos a terceiros sejam cobertos pela seguradora — e não pelo patrimônio da empresa ou de seus acionistas”, explicou.

Segundo Fraga, o seguro desempenha papel central na continuidade das operações. Dados da própria corretora indicam que, em 2025, foram atendidos 18 sinistros, sendo 12 com vítimas fatais. Apesar disso, a contratação do seguro de responsabilidade civil complementar ainda não atinge metade das aeronaves em operação no país. O executivo alerta para os riscos dessa lacuna. “Sem a contratação do seguro, o chamado ‘luto do sinistro’ pode ser devastador não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. O proprietário pode ser obrigado a arcar com indenizações, muitas vezes comprometendo seu patrimônio ou reservas financeiras”, afirmou.

Fraga também destacou o papel do corretor na disseminação da cultura de proteção. “Acredito ser fundamental o trabalho do corretor de seguros para difundir os benefícios do seguro, da transferência do risco para uma seguradora, blindando o patrimônio do segurado e de seus acionistas”, concluiu.

Dados do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) indicam 152 acidentes aéreos registrados em 2025, com 37 vítimas fatais. Em 2026, até o momento, já são 43 ocorrências — sendo 38 apenas entre janeiro e fevereiro —, mantendo uma média elevada de registros no país. O cenário reforça a importância de medidas voltadas à prevenção, gestão de riscos e ampliação da cultura do seguro como instrumentos de suporte à segurança e à sustentabilidade da aviação brasileira.