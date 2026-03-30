Sincor-SC empossa nova diretoria e reúne mercado em cerimônia

O Sincor SC realizou na última quinta-feira (26), a cerimônia de posse da nova presidência e diretoria para o mandato dos próximos quatro anos. O evento ocorreu no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, e reuniu mais de 220 executivos do mercado segurador. A solenidade contou com a presença de corretores de seguros de diversas regiões do estado, além de CEOs e executivos de mais de 20 seguradoras, representantes de assessorias e veículos especializados.

Entre as autoridades presentes, esteve Robert Bittar, vice-presidente financeiro da Fenacor, representando a presidência da entidade. Em sua fala, destacou o papel dos sindicatos estaduais na representação e no desenvolvimento da atividade de corretagem no país. O evento também contou com a participação de Sérgio Musa, vice-presidente do Sindseg SC, que ressaltou a importância da integração entre seguradoras e corretores para o fortalecimento do mercado.

Em seu discurso, o presidente do Sincor SC, Auri Bertelli, destacou o início do novo ciclo à frente da entidade. “É uma grande satisfação retornar à presidência do Sincor SC e iniciar este mandato em um momento tão representativo para o nosso mercado. A expressiva presença de lideranças aqui em Blumenau demonstra a força da nossa categoria e o quanto estamos unidos. Seguimos ainda mais motivados, especialmente com o desafio e a honra de sermos anfitriões do Brasesul 2027, em Joinville”.

Também participaram da cerimônia José Antônio de Castro e André Thozeski, presidentes dos sindicatos do Paraná e do Rio Grande do Sul, respectivamente. A presença reforçou a articulação regional entre as entidades do Sul do país, especialmente em torno da organização do Brasesul 2027.

Mais do que um ato institucional, o encontro marcou a mobilização do mercado segurador catarinense em torno da nova gestão, que assume com foco na valorização da profissão, fortalecimento institucional e adaptação às transformações do setor. A nova diretoria inicia o mandato com o desafio de dar continuidade às iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos corretores de seguros e à ampliação da representatividade da categoria no estado.