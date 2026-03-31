Com apoio da Odontoprev, musical celebra 60 anos da TV Globo

Em mais uma iniciativa voltada à cultura, a Odontoprev é patrocinadora do musical ‘Espelho Mágico’, que celebra as últimas seis décadas da TV Globo. A superprodução conta com 32 atores em cena, sob a direção e texto de Gustavo Gasparani. A direção musical é de Wladimir Pinheiro, e a produção fica a cargo da Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho. Apresentado pelo BTG Pactual, o espetáculo vai até o dia 12 de abril no BTG Pactual Hall em São Paulo e chega ao Rio de Janeiro em maio no Teatro Riachuelo.

“Nosso propósito é criar conexões verdadeiras com o público, e a cultura é o cenário perfeito para isso. Ao apoiar ‘O Espelho Mágico’, celebramos a memória afetiva de um país, construída por histórias icônicas da TV Globo. E neste projeto, fomos além: inovamos ao realizar nossa primeira ação de product placement em um espetáculo teatral, integrando a Odontoprev de forma orgânica a uma narrativa que inspira felicidade. Ver nossa marca fazer parte de um projeto que vai despertar tantos sorrisos na plateia, de uma maneira tão única, é a confirmação de nossa visão e um motivo de enorme orgulho”, diz Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev.

Espelho Mágico – O musical traz como protagonista Alfredo (Marcos Veras), um renomado autor que tem justamente a missão de escrever um musical sobre a história da TV Globo. Apavorado com o volume monumental de temas, programas e fatos históricos, ele pede socorro à Nossa Senhora das Oito (Eliane Giardini), respeitoso apelido que foi dado para a novelista Janete Clair, nome incontornável para se falar de teledramaturgia no Brasil.

A história se desenrola quando a própria Janete surge para ajudar Alfredo na missão e eles se lançam em uma jornada em que encontram personagens, atores, personalidades e revivem momentos icônicos da história do canal e, consequentemente, da história brasileira.

Em uma linguagem que presta um tributo ao Teatro de Revista, Alfredo e Nossa Senhora das Oito seguem em uma aventura em que cruzam com personagens como Emília e Visconde de Sabugosa (‘Sítio do Pica-pau Amarelo’), Odorico Paraguaçu (‘O Bem Amado’), Sinhozinho Malta (‘Roque Santeiro’), Tieta (‘Tieta’), Lineu, Nenê, Bebel e Agostinho (‘A Grande Família’), Dona Armênia (‘Rainha da Sucata’), Dona Jura (‘O Clone’), Bebel (‘Paraíso Tropical’), Ribamar (‘Sai de Baixo’), Tancinha (‘Sassaricando’), Carlão (‘Pecado Capital’) e Carminha (‘Avenida Brasil’), além de personalidades como Xuxa, Pedro Bial, Chacrinha e Roberto Carlos, que também surgem em cena no espetáculo.

Tão icônica quanto os personagens é a trilha sonora de ‘Espelho Mágico’, que soma quase quarenta números musicais com canções que marcaram época e viraram sucessos nacionais por conta de alguma novela ou programa especial. É o caso, por exemplo, de ‘Brasil’, que marcou a abertura de ‘Vale Tudo’ nas versões de 1988 e 2025, ou ainda ‘Me Chama Que eu Vou’ (‘Rainha da Sucata’), ‘Dancin Days’, ‘Per Amore’ (‘Por Amor’), ‘Irmãos Coragem’, ‘Pavão Misterioso’ (‘Saramandaia’), entre muitos outros.

Hits de Xuxa (‘Ilariê’, ‘Lua de Cristal’) e Roberto Carlos (‘Emoções’) também vão aparecer em cena, na voz de um elenco de 32 artistas selecionados por audições, em uma lista que inclui grandes nomes do teatro musical e algumas revelações.