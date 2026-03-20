CEO da RM7 participa de livro sobre mulheres no seguro

A CEO da RM7 Corretora de Seguros, Rosane Mota, é uma das coautoras do livro “Executivas de Seguros – Série Brasília”, lançado em 19 de março na Livraria da Travessa, em Brasília. A obra reúne perfis biográficos de 28 mulheres com atuação no setor de seguros na capital federal.

Produzido pela Editora Infinita, o livro tem como proposta destacar o papel das executivas na liderança e no desenvolvimento do mercado local. A publicação integra iniciativas voltadas ao fortalecimento da presença feminina no setor, com participação do Clube das Executivas de Seguros do Brasil (CESB). O prefácio é assinado por Sara Landini, professora da Universidade de Florença e presidente do Comitê Científico da AIDA (Associação Internacional de Direito de Seguros). A obra também conta com a participação de Regina Lacerda, presidente do CESB.

O lançamento ocorre em um contexto de crescimento da participação feminina no setor de seguros. No Brasil, as mulheres representam cerca de 55% da força de trabalho do segmento, com presença relevante também no Distrito Federal.

Coautora do capítulo “Recordações que explicam o sucesso”, Rosane Mota destacou a importância da iniciativa. “É com grande satisfação e honra que participo desta obra, ao lado de 28 mulheres notáveis que fazem a diferença no setor de seguros. Compartilhar nossas histórias profissionais e pessoais é sempre um momento de alegria e emoção, e minha experiência não foi exceção. Acredito firmemente no potencial transformador dessas mulheres extraordinárias, que podem fazer a diferença no mundo ao amplificar a voz de cada uma de nós”, afirmou.

Com trajetória no setor, a executiva atua como empresária, corretora de seguros e conselheira, além de integrar a Academia Nacional de Seguros Privados (ANSP). O lançamento da obra reforça o debate sobre diversidade e liderança no mercado segurador, em um momento em que o tema ganha maior relevância nas estratégias das empresas do setor.