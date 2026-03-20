Porto Bank abre pré-venda para Taste São Paulo

O Porto Bank iniciou a pré-venda exclusiva de ingressos para o Taste São Paulo. Até o dia 23 de março, clientes do Cartão Porto Bank têm prioridade na compra e desconto de 25% nos ingressos. O evento será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, nos dias 22 a 24 e 29 a 31 de maio, além de 4 a 7 de junho. A programação reúne experiências gastronômicas com a participação de restaurantes, expositores e chefs.

Segundo a organização, a expectativa é receber mais de 77 mil visitantes ao longo dos dez dias de evento. A programação inclui mais de 30 estabelecimentos gastronômicos, cerca de 100 expositores e mais de 650 atividades gratuitas, entre aulas, degustações, workshops e demonstrações culinárias.

A ação integra a estratégia do Porto Bank de ampliar a oferta de benefícios vinculados a experiências culturais e gastronômicas para seus clientes. “Queremos que o uso do Cartão Porto Bank na rotina de nossos clientes se traduza em benefícios reais. A gastronomia é um território estratégico para nós, e estar no Taste São Paulo reforça esse compromisso. Essa pré-venda exclusiva, somada à nossa plataforma Gastronomia Porto Bank, consolida uma proposta de valor focada em proporcionar experiências marcantes e vantagens em restaurantes renomados para o nosso público”, afirma Luciana Hildebrandi, diretora de Meios de Pagamento do Porto Bank.

A iniciativa se soma a outras frentes da instituição, como a plataforma Gastronomia Porto Bank, que reúne restaurantes parceiros em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com benefícios aos clientes. Além disso, o Cartão Porto Bank oferece vantagens em diferentes categorias, incluindo mobilidade, viagens e consumo, com benefícios como condições em pedágios, combustível, acesso a salas VIP e programas de pontos.