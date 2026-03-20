CVG-RJ e Starr Insurance debatem seguro de vida e PME

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em parceria com a Starr Insurance, realizou no dia 18 de março um encontro voltado a corretores e profissionais interessados em ampliar a atuação nos segmentos de seguro de vida e pequenas e médias empresas (PMEs). O evento ocorreu na sede da entidade, no Centro do Rio de Janeiro.

Durante a programação, foram abordadas estratégias comerciais, novidades em produtos e oportunidades de negócios, com foco em desempenho e crescimento sustentável. Participaram do encontro Luciana Maio, commercial manager A&H da Starr, e Eduardo Salgado, head commercial A&H da companhia.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, o encontro destacou diferenciais relevantes dos produtos de vida em grupo. “Um dos pontos que considero muito relevante do seguro vida em grupo da Starr é a possibilidade de retroatividade no início da vigência, que pode ser ajustada para o primeiro dia do mês, mesmo quando o seguro é contratado até o dia 15. Isso acontece, porque a operação trabalha com o mês fechado, permitindo que o cliente atenda a exigências contratuais de forma mais ágil. Nem todas as seguradoras oferecem essa flexibilidade, o que torna esse diferencial ainda mais positivo, especialmente para quem precisa comprovar a contratação dentro do próprio mês,” explicou.

A executiva também destacou a crescente participação de profissionais em transição de carreira nos encontros promovidos pela entidade, muitos com experiência prévia em seguradoras, especialmente nas áreas de subscrição e produtos.

“Esses encontros têm se mostrado fundamentais para apresentar novas possibilidades de atuação, seja como corretores ou na prestação de serviços operacionais. O CVG-RJ entende que esse movimento é muito positivo, pois contribui para apoiar e orientar esses profissionais nesse momento de transição, aproveitando toda a experiência que já trazem do mercado,” concluiu.