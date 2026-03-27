CCS-RJ e Porto promovem evento para mulheres

O Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ), em parceria com a Porto, realizou no dia 25 de março um evento dedicado às mulheres do mercado de seguros, com foco em saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida.A abertura contou com a participação da presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, que destacou a importância da iniciativa e o apoio institucional da seguradora.

Durante o encontro, o gerente Regional Centro da Porto, Thiago Santos, ressaltou a relevância da presença feminina no setor.“Eu acho que é muito importante quando temos uma representatividade tão grande de mulheres para somar força no mercado. E dizer que, hoje, a Porto tem 44% de mulheres no seu quadro efetivo”, afirmou.

Também participaram do evento executivas da companhia, como Carla Azevedo e Caroline Lopes.

A programação incluiu palestra da tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro e psicanalista Bianca Machado, que abordou os desafios enfrentados por mulheres na conciliação entre carreira, maternidade e vida pessoal. “Apontei como começa a desconexão do casal. O pico é a violência. Seja verbal, seja manipulação, quando o homem começa a manipular a mente da mulher. Daqui a pouco a mulher começa a se questionar. Será que eu estou fazendo algo errado? Começa a se sentir culpada por estar crescendo. Muitas vezes vai se curvando, muda até a postura corporal. E adoece mesmo”, relatou.

“Existe uma forma de você não chegar nesses extremos. É a consciência emocional, o autoconhecimento. Começar a se perceber é muito importante. Quando não existe consciência emocional, o conflito escala”, completou.

Na sequência, a nutricionista e doutora em Enfermagem Bruna Magesti apresentou orientações sobre alimentação durante a menopausa, com foco em equilíbrio nutricional e adaptação às mudanças hormonais.“A menopausa não é sobre restrição. É sobre estratégia. O corpo muda e a alimentação precisa acompanhar essa mudança”, afirmou.

Além das palestras, o evento contou com atividades de bem-estar, como sessões rápidas de massagem, e momentos de integração entre as participantes.

Para Sonia Marra, presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a escolha dos temas contribuiu para ampliar o valor do encontro.“Um tema sobre as emoções das mulheres nas relações e o outro deu dicas objetivas sobre alimentação para as mulheres na menopausa, além do mimo da massagem”, disse.

Já Letícia Torres, líder do Movimento Corretoras de Seguros contra a Violência Doméstica, destacou o caráter reflexivo da iniciativa. “Além da celebração, aprendemos a nos valorizar dentro de um relacionamento e a entender quando ele está ruim. O conteúdo provoca reflexão sobre as nossas relações. Precisamos nos fortalecer enquanto mulheres através do conhecimento e união”, afirmou.