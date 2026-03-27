Mapfre reforça agenda climática no movimento Hora do Planeta

A Mapfre participa de mais uma edição da “Hora do Planeta”, movimento global criado pela WWF (World Wide Fund for Nature), que convida empresas e sociedade civil a desligarem as luzes por 60 minutos em um ato simbólico de conscientização sobre a crise climática. Em 2026, o evento acontece no sábado, 28 de março, das 20h30 às 21h30.

A companhia é apoiadora da iniciativa desde 2009 e realizará o desligamento das luzes de seus edifícios corporativos e escritórios, além de promover uma campanha de conscientização engajando colaboradores, clientes e fornecedores em seus canais digitais.

Em seu mais recente ciclo de monitoramento, a seguradora registrou uma redução histórica de 16% em suas emissões diretas de CO₂, menor emissão desde a implantação do Plano Corporativo de Pegada Ambiental 2021–2030. O resultado é fruto da execução disciplinada do Plano de Sustentabilidade 2024-2026, diretriz estratégica que estabelece metas baseadas em ciência para a preservação ambiental e a neutralidade climática.

“Mais do que um gesto simbólico, a ‘Hora do Planeta’ é um chamado à responsabilidade corporativa diante de um cenário climático que exige agilidade. Na Mapfre, a sustentabilidade deixou de ser uma meta de longo prazo para se tornar um componente de nossa eficiência operacional. Ao priorizarmos a descarbonização e a gestão inteligente de recursos, protegemos o meio ambiente e fortalecemos a resiliência do nosso negócio, entregando valor real à sociedade”, destaca Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da companhia.

A seguradora segue com uma política de meio ambiente sólida, com ações que resultaram na conquista da certificação ISO 50.001 que visa certificar a companhia com relação ao desempenho energético presente em sua operação desde 2023, comprovando a consistência no uso responsável de recursos naturais e a eficiência operacional em todas as suas estruturas.