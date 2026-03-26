Wiz Corporate reforça área de crédito com nova contratação

A Wiz Corporate, unidade da Wiz Co especializada em seguros corporativos, tem nova liderança em sua vertical voltada para crédito. Luis Capobianco assume como Superintendente de Crédito da companhia, com o objetivo de fortalecer o posicionamento da corretora neste segmento e contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguro de crédito no Brasil.

“Chego na Wiz Corporate com o desafio de ampliar a presença da solução de seguro de crédito nas estratégias financeiras e comerciais de nossos clientes, trazendo não só mais visibilidade dos benefícios que podemos oferecer, mas, principalmente, garantindo o acesso aos melhores produtos, de acordo com o contexto e as necessidades de cada empresa”, conta o executivo.

Luis Capobianco tem mais de 12 anos de atuação no mercado de seguro de crédito, com trajetória construída em seguradoras globais e passagens por diferentes áreas de negócio, o que lhe proporciona visão ampla e estratégica do setor. Ao longo de sua carreira, trabalhou no desenvolvimento e na gestão de canais de parceria, além de acumular experiência nos segmentos de middle market, grandes contas, programas e operações estruturadas.

O executivo tem apoiado empresas, corretoras e balcões na utilização do seguro de crédito como ferramenta de proteção, alavancagem comercial e gestão de risco. “O seguro de crédito é um produto de grande relevância dentro das companhias e pretendo agregar, por meio da visão estratégica desenvolvida ao longo da minha experiência no setor, dando cada vez mais protagonismo às soluções oferecidas pela Wiz Corporate”, finaliza Luis Capobianco.