Ultima atualização 26 de março

Wiz Corporate reforça área de crédito com nova contratação

Luis Capobianco, novo Superintendente de Crédito da Wiz Corporate
Luis Capobianco, novo Superintendente de Crédito da Wiz Corporate

A Wiz Corporate, unidade da Wiz Co especializada em seguros corporativos, tem nova liderança em sua vertical voltada para crédito. Luis Capobianco assume como Superintendente de Crédito da companhia, com o objetivo de fortalecer o posicionamento da corretora neste segmento e contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguro de crédito no Brasil.

“Chego na Wiz Corporate com o desafio de ampliar a presença da solução de seguro de crédito nas estratégias financeiras e comerciais de nossos clientes, trazendo não só mais visibilidade dos benefícios que podemos oferecer, mas, principalmente, garantindo o acesso aos melhores produtos, de acordo com o contexto e as necessidades de cada empresa”, conta o executivo.

Luis Capobianco tem mais de 12 anos de atuação no mercado de seguro de crédito, com trajetória construída em seguradoras globais e passagens por diferentes áreas de negócio, o que lhe proporciona visão ampla e estratégica do setor. Ao longo de sua carreira, trabalhou no desenvolvimento e na gestão de canais de parceria, além de acumular experiência nos segmentos de middle market, grandes contas, programas e operações estruturadas.

O executivo tem apoiado empresas, corretoras e balcões na utilização do seguro de crédito como ferramenta de proteção, alavancagem comercial e gestão de risco. “O seguro de crédito é um produto de grande relevância dentro das companhias e pretendo agregar, por meio da visão estratégica desenvolvida ao longo da minha experiência no setor, dando cada vez mais protagonismo às soluções oferecidas pela Wiz Corporate”, finaliza Luis Capobianco.

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