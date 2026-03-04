APÓLICE é reconhecida como Veículo de Comunicação do Ano

EXCLUSIVO – A revista Apólice foi homenageada na noite de ontem com o Prêmio AXA – Veículo do Ano em Seguros, na oitava edição do Prêmio de Jornalismo em Seguros, promovido pela CNseg – Confederação Nacional das Seguradoras, Fenacor – Federação Nacional dos Corretores de Seguros e ENS – Escola de Negócios e Seguros. O jornalista André Felipe de Lima, que integra a redação da revista, venceu na categoria Mapfre Sustentabilidade, com a matéria “Daqui para frente, tudo vai ser diferente”.

O evento foi realizado no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e contou com a participação de jornalistas de diversas mídias. Quase 300 trabalhos concorreram a R$ 200 mil em prêmios. “Esta é uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais responsáveis por divulgar tudo o que o mercado faz, de forma isenta e precisa. A mídia contribui muito para que o mercado possa aumentar a sua penetração, transformando as informações em conhecimento”, destaca a jornalista Kelly Lubiato, diretora de Redação da revista.

O Prêmio AXA foi um reconhecimento aos 30 anos da Revista Apólice, completados em 2025. Ao longo de toda a sua existência, a revista sempre prezou pelo conteúdo de qualidade, produzido por jornalistas que compreendem as nuances do mercado e são capazes de traduzi-las em textos. Em todas as edições do Prêmio de Jornalismo em Seguro foram indicados os jornalistas da revista e, na edição de 2024, Kelly Lubiato foi escolhida a Jornalista do Ano.

FINALISTAS

Os 30 trabalhos finalistas foram submetidos à Comissão de Julgamento, que elegeu os vencedores em cada uma das seis categorias e, também, o vencedor geral do Prêmio, que ganhou o título “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”.

Os autores dos três melhores trabalhos em cada categoria foram contemplados com R$ 20 mil (1º lugar), R$ 10 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar), totalizando R$ 210 mil em premiações.

O vencedor do título “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros” foi Arthur Moraes, do Portal Seguro Gaúcho, autor da reportagem “Quando o seguro sobe o morro: a inovação humana que floresce nas favelas brasileiras”. Primeiro colocado na categoria “Seguros Unimed – Seguros Gerais”, ele receberá, adicionalmente, bolsa de estudos em uma das imersões internacionais da ENS, com passagens e hospedagens pagas.

Uma novidade criada nesta edição foi a homenagem especial “AXA – Veículo do Ano em Seguros”, cujo objetivo é reconhecer o trabalho de excelência na difusão do setor. O veículo eleito foi a Revista Apólice que, em 2025, completou 30 anos de atuação no mercado. A placa foi recebida pelas diretoras da revista, Kelly Lubiato (Redação) e Graciane Pereira (Comercial).

Na saudação às mais de 200 pessoas presentes no evento, o presidente da ENS, Lucas Vergilio, destacou que a edição deste ano do Prêmio de Jornalismo em Seguros contou com aproximadamente 200 jornalistas cadastrados, de todas as regiões do País. “Isso prova que o seguro desperta o interesse dos veículos de comunicação. O nosso mercado está conquistando novos espaços. Esse é o caminho que queremos percorrer”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, pontuou a importância da imprensa para fazer a ponte entre o setor segurador e a sociedade. “Temos vários canais à nossa disposição. Mas, o canal mais efetivo, que chega de fato até a população, é a imprensa”, frisou Oliveira.

Já o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, parabenizou e agradeceu aos jornalistas presentes por ajudarem o setor na difusão do conhecimento. Ele lembrou ainda que o Prêmio de Jornalismo em Seguros é uma das principais premiações voltadas para a imprensa. “Esse prêmio também é a personificação da integração de nossas entidades, uma sinergia que tem crescido muito nos últimos anos”, assinalou Vergilio.

Veja a relação completa dos vencedores por categoria:

ALLIANZ – SEGURO RURAL

1º)

Título: “Seguro no campo”

Autor: João Carlos Labruna

Veículo: Revista Segurador Brasil

2º)

Título: “Seguro Rural: a solução para evitar perdas no campo, mas burocracia ainda é obstáculo para os produtores de SC”

Autor: Cristian Delosantos

Veículo: CBN Floripa

3º)

Título: “Falta de subvenção a seguro rural ameaça a proteção da soja”

Autor: Rafael Walendorff

Veículo: Jornal Valor Econômico

CAPEMISA – PREVIDÊNCIA E VIDA

1º)

Título: “Entre o amanhã e o agora: aumento de plataformizados levanta debate sobre renda futura”

Autor: Patrícia Maria Alves

Veículo: Folha de Londrina

2º)

Título: “Mercado Segurador: o crescimento da previdência privada no Brasil”.

Autor: Verena Veloso

Veículo: BandNews Salvador

3º)

Título: “Mulheres seguras: câncer de mama e outras doenças graves aumentam busca por seguro de vida entre público feminino”

Autor: Gilson Monteiro

Veículo: Portal TNH1.

MAPFRE – SUSTENTABILIDADE & SEGUROS

1º)

Título: “Taxonomia Sustentável Brasileira redefine regras do jogo para investimentos e sustentabilidade”

Autor: Carol Kossling

Veículo: O Povo

2º)

Título: “Seguro: O Agente Estratégico do Financiamento Climático Global”

Autor: Antonio Carlos Teixeira

Veículo: Revista Plurale.

3º)

Título: “Daqui pra frente, tudo vai ser diferente”

Autor: André Felipe de Lima

Veículo: Revista Apólice

SEGUROS UNIMED – SEGUROS GERAIS

1º)

Título: “Quando o Seguro sobe o morro: a inovação humana que floresce nas favelas brasileiras”

Autor: Arthur Moraes

Veículo: Portal Seguro Gaúcho

2º)

Título: “Golpe do seguro: quadrilhas inventam crimes para ter acesso a indenizações milionárias”

Autor: Marcelo Bruzzi

Veículo: Rede Globo/GloboNews.

3º)

Título: “Supervivência”

Autor: Cinthya Oliveira

Veículo: O Tempo

FENACAP – CAPITALIZAÇÃO

1º)

Título: “A vez da capitalização”

Autor: Thais Ruco

Veículo: Jornal dos Corretores de Seguros – JCS.

2º)

Título: “Cotidiano e Esperança: os caminhos de Diandra e Wesley nas APAEs gaúchas”

Autor: Fernanda Torres

Veículo: Portal JRS.

3º)

Título: “Capitalização ganha força como garantia locatícia e vira solução de segurança e liquidez no mercado imobiliário”

Autor: Ana Mello

Veículo: CQCS

SAÚDE SUPLEMENTAR

1º)

Título: “Plano de saúde ainda é incompreendido, embora seja reconhecido pela população”

Autor: Carol Rodrigues

Veículo: Revista Cobertura

2º)

Título: “IA ganha ainda mais espaço na medicina privada”

Autor: Leticia Lopes

Veículo: Jornal O Globo

3º)

Título: “Custo dos planos de saúde para jovens dobra em cinco anos no Ceará e supera alta entre idosos”

Autor: Ingrid Coelho

Veículo: Diário do Nordeste

“Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”

Vencedor – Arthur Moraes

Veículo: Portal Seguro Gaúcho

Homenagem ‘AXA – Veículo do Ano em Seguros’

Vencedor: Revista Apólice

*com informações da Assessoria de Imprensa da Fenacor