Icatu Seguros integra produtos e cria nova diretoria

A Icatu Seguros anuncia novos nomes para sua alta liderança com foco em fortalecer a governança e impulsionar novas frentes de crescimento. O movimento consiste na integração da área de Produtos, sob comando de Antonio Carlos Almeida Braga, e na criação da diretoria de Desenvolvimento Corporativo e Jurídico, liderada por Thiago Morgado.

As nomeações refletem a evolução da Icatu Seguros em um contexto de ampliação do ecossistema de parcerias e aceleração de oportunidades no mercado. A companhia conta hoje com mais de 350 parceiros estratégicos, atua em um modelo B2B2C amplamente diversificado e mantém relacionamento ativo com mais de 10 mil corretores em todo o país, atendendo a mais de 14 milhões de clientes.

Como parte desse movimento, a área de Produtos passa a operar em uma nova estrutura consolidada sob a liderança de Antonio Carlos Almeida Braga, e preservando as diretorias já existentes nas linhas de negócio. A configuração busca acelerar o desenvolvimento de soluções, aumentar as sinergias entre as frentes de negócio e conectar de forma ainda mais direta produtos e canais estratégicos.

Antonio Carlos Almeida Braga está na Icatu desde 2022 e construiu sua trajetória nas áreas de finanças corporativas, desenvolvimento de produtos e planejamento estratégico, com atuação integrada entre diferentes frentes do negócio. Advogado de formação, o executivo tem experiência em operações societárias e de fusões e aquisições (M&A), com passagem pelo Pinheiro Neto Advogados. Na Icatu Seguros, participou de projetos ligados à estruturação financeira, análise de viabilidade e evolução do portfólio de produtos e soluções da companhia.

“A Icatu construiu, ao longo do tempo, um portfólio de produtos sólido, diverso e pioneiro. Agora, o desafio é ampliar a integração entre as frentes de negócio para potencializar sinergias, acelerar o desenvolvimento de soluções e garantir que produtos e canais estejam cada vez mais conectados às demandas reais dos clientes, sem perder a visão de longo prazo que sempre guiou a companhia”, afirma Antonio Carlos Almeida Braga.

Em paralelo, a Icatu Seguros cria a Diretoria de Desenvolvimento Corporativo e Jurídico, que passa a reunir de forma integrada as frentes de desenvolvimento corporativo, Jurídico de Negócios e Jurídico Contencioso. A nova diretoria terá papel central na aceleração de parcerias estratégicas, na avaliação de novos nichos de mercado e no apoio à estruturação de negócios alinhados à estratégia de democratização do acesso à proteção financeira, especialmente no ambiente B2B2C.

À frente da nova estrutura, Thiago Morgado passa a integrar oficialmente a Icatu Seguros, após liderar essa agenda a partir da holding do grupo. O executivo atua há mais de uma década apoiando a seguradora na estruturação de parcerias de longo prazo, com participação em projetos junto a instituições financeiras, cooperativas, seguradoras e fintechs.

“A criação da Diretoria de Desenvolvimento Corporativo e Jurídico consolida uma agenda que já vinha sendo construída e que ganha ainda mais relevância neste novo ciclo da Icatu. Nosso foco é viabilizar parcerias, dar agilidade à estruturação de novos negócios e apoiar a expansão da companhia com segurança jurídica e alinhamento estratégico, especialmente no ambiente B2B2C”, destaca Thiago Morgado.