Ducon Seguros reforça comercial e projeta alta

A Ducon Seguros iniciou 2026 com a ampliação da área comercial e anunciou a contratação de Fabio Kehwald para o time de negócios. A movimentação integra o planejamento estratégico da empresa, que projeta crescimento de 30% no ano.

Com passagens por Eurofarma e Eleven Gestão, Kehwald acumula experiência na área de saúde, com atuação voltada à gestão comercial e geração de negócios. Na corretora, terá como foco fortalecer a prospecção, ampliar o relacionamento com clientes e elevar a conversão de oportunidades no segmento.

Segundo o CEO da companhia, Peterson Goi, a reestruturação comercial faz parte de um novo ciclo de expansão. “O crescimento sustentável passa por inteligência comercial, proximidade com o mercado e profissionais preparados para atuar de forma estratégica em vários segmentos. Estamos estruturando a Ducon para um novo patamar de atuação”, afirma.

A empresa informou ainda que novas movimentações estratégicas podem ser anunciadas ao longo do primeiro semestre, em linha com o plano de fortalecimento da atuação em um ambiente de maior competitividade.