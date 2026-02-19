Selic a 15% impulsiona consórcio como alternativa

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, no maior patamar em quase duas décadas, reforça um ambiente de crédito restritivo no Brasil. É a quinta reunião consecutiva em que a Selic permanece nesse nível, pressionando o custo de financiamentos, empréstimos e capital de giro, com efeitos diretos sobre decisões de consumo e investimento.

Com o encarecimento das linhas tradicionais de crédito, o consórcio volta a ganhar protagonismo no debate econômico como alternativa de planejamento financeiro sem juros. A modalidade, baseada no autofinanciamento coletivo, tem sido utilizada para aquisição de imóveis, veículos e outros bens de alto valor, além de estratégias patrimoniais e corporativas, justamente por oferecer maior acessibilidade de custos em um cenário de taxa elevada.

Para Carlos Fuzinelli, especialista em gestão e expansão de negócios, CEO e cofundador da FVL Consórcios, a manutenção da Selic nesse patamar acelera uma mudança de comportamento no mercado. “Quando a taxa básica permanece alta por tanto tempo, o consumidor passa a comparar o custo total das alternativas. No financiamento, esse índice pode dobrar ou até triplicar o valor final do bem. No consórcio, o foco é planejamento e disciplina financeira”, afirma.

Segundo o executivo, o interesse crescente não se limita às pessoas físicas. “Empresas têm recorrido ao consórcio para aquisição de imóveis, ampliação de frota e organização patrimonial, justamente porque a modalidade não pressiona o caixa e permite decisões de médio e longo prazo”, diz.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios mostram que o sistema de consórcios comercializou mais de R$ 316 bilhões em créditos em 2024, com crescimento relevante nos segmentos de imóveis e veículos, mesmo em um ambiente macroeconômico adverso. O desempenho reflete, segundo analistas do setor, uma maior atenção do público ao custo financeiro total das operações.

Na avaliação de Fuzinelli, o consórcio exige uma lógica distinta da compra imediata. “Não é uma solução para urgência, mas para quem consegue se organizar e pensar no longo prazo. Essa diferença tem impacto direto na saúde financeira”, aponta.

Especialista aponta cinco pontos de atenção antes de optar pelo consórcio em um cenário de juros elevados

Diante do custo elevado do crédito tradicional, especialistas recomendam que consumidores e empresas avaliem alguns critérios antes de aderir a um consórcio, para garantir que a modalidade esteja alinhada ao objetivo financeiro e ao horizonte de investimento.

Avaliar a adequação ao prazo do projeto – O consórcio é mais indicado para aquisições planejadas, de médio e longo prazo, e não para demandas imediatas. Entender o tempo esperado para a contemplação é essencial para evitar desalinhamento entre expectativa e necessidade. Escolher administradoras reguladas e com histórico no setor – A contratação deve ser feita apenas com administradoras autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central, o que reduz riscos operacionais e aumenta a transparência do processo. Compreender os mecanismos de contemplação– É importante analisar como funcionam os sorteios e os lances, além da estratégia mais adequada de participação em cada grupo, especialmente para quem pretende antecipar a aquisição do bem. Analisar o custo total da operação– Embora não haja cobrança de juros, o consórcio envolve taxa de administração e, em alguns casos, fundo de reserva. Comparar esses custos entre diferentes ofertas ajuda a evitar decisões baseadas apenas no valor da parcela mensal. Buscar orientação especializada antes da contratação– A consultoria financeira auxilia na definição do valor da carta de crédito, na escolha do grupo mais adequado e na estratégia de participação, reduzindo o risco de comprometer o orçamento ao longo do contrato.

Para o CEO da FVL Consórcios, a orientação especializada é um diferencial relevante nesse processo. “Mais do que oferecer o produto, é preciso ajudar o cliente a entender se o consórcio faz sentido dentro do planejamento financeiro dele. Informação e estratégia são decisivas em um ambiente de juros elevados”, conclui.

A pauta ganha espaço no noticiário econômico por conectar a política monetária às decisões práticas de consumo e investimento. Com a Selic mantida em nível elevado e sem sinalização de corte no curto prazo, modalidades alternativas ao crédito tradicional tendem a ocupar papel cada vez mais relevante na organização financeira de famílias e empresas, ampliando o debate sobre eficiência, custo de capital e planejamento patrimonial no país.