Lojacorr confirma 8ª Convenção Nacional em outubro

A 8ª Convenção Nacional da Lojacorr Seguros reunirá corretores parceiros da companhia nos dias 15 e 16 de outubro, no Expo Trade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O encontro coincide com o aniversário da empresa e integra o calendário institucional da organização.

Consolidado no calendário interno da companhia, o evento é voltado exclusivamente aos corretores parceiros. A proposta é promover debates sobre mercado, gestão e distribuição de seguros, além de incentivar a troca de experiências entre os participantes.

Para o presidente da Lojacorr Seguros, Dirceu Tiegs, o evento representa um momento-chave de conexão da companhia com seus parceiros. “Nossa convenção é um encontro pensado para o corretor parceiro, que é o centro do nosso modelo de negócios. Reunir a Lojacorr Seguros em um ambiente de conteúdo, relacionamento e visão estratégica reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável das corretoras e com a construção de um mercado cada vez mais sólido”, afirma.

A programação da convenção será estruturada para oferecer uma imersão completa no ecossistema de seguros, com debates sobre mercado, distribuição, gestão e oportunidades de crescimento para as corretoras. O evento também promove a aproximação entre corretores e seguradoras parceiras, fortalecendo o relacionamento institucional e ampliando o diálogo sobre produtos, soluções e tendências do setor.

Segundo o diretor de Mercado e Distribuição da Lojacorr Seguros, Luiz Longobardi Junior, a convenção cumpre um papel fundamental na evolução da rede de parceiros. “A convenção é um espaço de alinhamento estratégico e de valorização do corretor como protagonista da distribuição de seguros. É um evento que permite aprofundar discussões relevantes para o negócio das corretoras e reforçar a parceria com as seguradoras em um ambiente de confiança e colaboração”, destaca.

Presenças confirmadas

Nesta edição, o evento contará com o patrocínio de importantes companhias do mercado segurador: Bradesco BVP, Bradesco Saúde, Bradesco BARE, Grupo HDI, Tokio Marine, Zurich, Mitsui, Sancor e Unimed. A presença das seguradoras patrocinadoras reforça a relevância da Convenção Nacional Lojacorr Seguros como espaço de relacionamento e negócios no setor. Voltado ao público interno, o encontro integra a estratégia da companhia de promover capacitação e integração entre os corretores parceiros, em um ambiente de atualização profissional e alinhamento institucional.

