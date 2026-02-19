Prudential reúne 350 franqueados no MFM 2026

A Prudential do Brasil realizou, no Rio de Janeiro, o Master Franchise Meeting (MFM) 2026, evento anual que reuniu mais de 350 master franqueados da rede Life Planner. O encontro teve como objetivo celebrar resultados, alinhar diretrizes estratégicas e apresentar iniciativas voltadas ao crescimento do canal ao longo do ano.

Com o tema “Crescimento com Propósito”, o evento destacou os três pilares que orientam a estratégia da companhia, sendo elas velocidade, qualidade e padrão, além de apresentar a dimensão da rede, que reúne mais de 2 mil corretoras Life Planner no país.

O vice-presidente de Negócios Life Planner, Rodrigo Prosdocimi, afirmou que a expansão do canal está baseada em disciplina e consistência. “2025 foi um ano espetacular. Em 2026 iremos acelerar ainda mais e elevar o nível de excelência da nossa rede. Crescer, para nós, é ousar com responsabilidade, disciplina e visão de longo prazo, sempre movidos pela ética e propósito. Estou muito confiante e motivado para ampliar ainda mais nosso impacto, fortalecendo nossa rede para nos tornar o canal de vendas mais admirado do mercado brasileiro”, declarou.

Durante o encontro, foi lançada a campanha de incentivo “Arrancada”, que premiará franqueados com uma experiência para acompanhar um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Também foi anunciado que a convenção anual de vendas PTC 2027 será realizada em Copenhagen, na Dinamarca.

O MFM contou com a presença da CEO e presidente, Patricia Freitas, do CEO de Mercados Emergentes, David Legher, além de vice-presidentes regionais e integrantes do comitê executivo. Patricia destacou o papel estratégico da rede franqueada na disseminação da proteção financeira no país. “Saio desse encontro energizada para o futuro e para o crescimento que temos pela frente. Estar reunida com os nossos franqueados é sempre lembrar que estratégia só ganha escala quando encontra pessoas verdadeiramente comprometidas com a execução”, afirmou.

Novo embaixador

Entre os anúncios do evento, a companhia confirmou o empresário Alfredo Soares como novo embaixador da marca. Cliente da seguradora há mais de dez anos, ele participará de iniciativas ao longo de 2026 com foco na valorização do seguro de vida e no incentivo ao empreendedorismo.