Mapfre reforça contingência em Juiz de Fora

Diante das chuvas que atingem a região de Juiz de Fora (MG) nos últimos dias, a seguradora Mapfre intensificou seu plano de contingência para prestar atendimento prioritário à população local.

Diante da gravidade da situação climática, foram adotadas medidas emergenciais para acelerar o suporte aos clientes, incluindo o reforço das equipes de assistência 24 horas, atendimento ao cliente e peritagem de sinistros em campo.

“Expressamos nossa profunda solidariedade a todos os afetados pelas chuvas. Para assegurar o atendimento prioritário e a agilidade nos processos, reforçamos nossas estruturas de assistência e peritagem, estando preparados para atender prontamente ocorrências relacionadas a automóveis, residências, empresas e propriedades rurais. Nosso objetivo é oferecer um suporte humanizado e eficiente neste cenário de calamidade”, afirma Nelson Alves, COO da Mapfre.

A companhia reforçou também seus meios de comunicação para facilitar o contato dos segurados. Para atendimento, os canais são pelo SAC (0800 775 1000 – 24 horas por dia), via WhatsApp (11 4004-0101) e pela Central de Atendimento 0800 775 4545, além das plataformas digitais e redes sociais da Mapfre.