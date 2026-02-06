6º ConsegNNE: Pilkington apresenta soluções de assistência

Fabricante de vidros automotivos com mais de 50 anos de atuação no Brasil, a Pilkington participa da sexta edição do Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (ConsegNNE), realizado em Salvador (BA), para apresentar sua operação de assistência automotiva e ampliar o relacionamento com corretores, seguradoras e parceiros do mercado regional.

Com o tema “Por todos os cantos”, o estande da empresa destaca as soluções do Pilkington Assistência Auto, serviço voltado ao ecossistema do seguro automotivo, com cobertura nacional e atendimento 24 horas. A operação contempla serviços para carros, caminhões e veículos blindados, incluindo substituição e reparo de vidros automotivos, iluminação, calibração de sistemas de segurança (ADAS/ABS), além de funilaria, pintura e manutenção de rodas e pneus.

Desde 2021, a companhia vem expandindo sua rede própria de serviços especializados e atualmente conta com mais de 3.500 lojas autorizadas em todo o país, além de call center dedicado ao suporte de corretores, seguradoras e segurados.

“O Norte e o Nordeste integram um mercado em expansão para o mercado de seguro automotivo. A Pilkington participa do Consegnne para mostrar a força da capilaridade nacional da estrutura de assistência automotiva aos corretores de seguros da região, porque eles têm papel estratégico nesse mercado por estarem em contato direto com os clientes finais”, afirma Melina Rodrigues, Head of Aftermarket Brazil da Pilkington.

A participação ocorre em um contexto de crescimento do mercado segurador fora do eixo Sudeste. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam que as regiões Norte e Nordeste somaram R$ 18,95 bilhões em arrecadação de prêmios no primeiro semestre de 2025, excluindo saúde suplementar. No período, o seguro de automóveis liderou entre os ramos, com R$ 2,57 bilhões arrecadados e crescimento de 8,3% na comparação anual. A entidade projeta expansão próxima de 8% para o mercado de seguro automotivo em 2026.

“Somos fabricantes de vidros automotivos e estar na base da produção, sem intermediários, é um diferencial reconhecido pelas seguradoras que já trabalham conosco. Além disso, oferecemos uma estrutura consolidada, com tecnologia e capilaridade nacional para atender com o padrão de qualidade da Pilkington diferentes demandas de assistência automotiva”, completa Melina.

Com complexo fabril em Caçapava (SP) e atuação junto às principais seguradoras do país, a Pilkington integra o NSG Group, grupo global do setor de vidro presente em mais de 100 países.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado brasileiro de seguro automotivo arrecadou cerca de R$ 28,9 bilhões em prêmios no primeiro semestre de 2025, crescimento de 5,94% em relação ao mesmo período de 2024.