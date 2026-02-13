Mapfre oferece benefício infantil a segurados

A Mapfre anunciou a ampliação de sua plataforma de saúde e bem-estar, “Mapfre Cuidando de Você”, com a oferta temporária do Benefício Infância para clientes do seguro de vida. A iniciativa, válida até 28 de fevereiro, é direcionada a dependentes com idade entre 3 e 12 anos.

A solução reúne serviços voltados ao acompanhamento da saúde e ao estímulo educacional das crianças. Entre os recursos disponíveis estão telepediatria, com consultas online; plataforma de educação digital, com conteúdos voltados ao desenvolvimento cognitivo; programa de vacinação infantil, com descontos em rede credenciada conforme regulamento; e assistência familiar digital, com conteúdos informativos de apoio à rotina dos responsáveis.

Segundo Hilca Vaz, diretora técnica de seguro de vida e previdência da Mapfre, a proposta é ampliar o suporte às famílias. “Cuidar da saúde e da educação das crianças não é apenas uma tarefa diária, mas um investimento no futuro. O Benefício Infância foi pensado para dar suporte aos pais em todas as frentes, garantindo que o desenvolvimento de seus filhos seja acompanhado por profissionais qualificados e ferramentas de ponta”, afirma.

A executiva acrescenta: “Sabemos que a jornada da parentalidade traz desafios constantes. Ao oferecermos esse acesso gratuito, queremos que nossos segurados sintam a segurança de ter um pediatra a um clique de distância e recursos educativos que fazem a diferença no dia a dia. Nosso compromisso é com o bem-estar de toda a família.”

A ativação do benefício deve ser realizada pelos canais oficiais da companhia, conforme critérios de elegibilidade previstos no regulamento.