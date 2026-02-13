Generali e Swiss Life criam líder global em benefícios

O Grupo Generali firmou parceria comercial de longo prazo com a Swiss Life Global Solutions e assumiu compromisso vinculante para a aquisição da Swiss Life Network (SLN) pela Generali Employee Benefits (GEB) Network. Com a transação, a Generali passará a liderar globalmente o segmento de benefícios para colaboradores, administrando mais de € 3 bilhões em prêmios.

O acordo prevê a combinação das operações da Generali Employee Benefits (GEB) Network e da Swiss Life Network, integrando portfólios complementares, presença geográfica, segmentos de clientes e capacidades técnicas e comerciais. A nova estrutura reunirá soluções em proteção (vida, invalidez, acidentes e saúde), previdência, pooling multinacional e resseguro para cativas.

Ludovic Bayard, CEO da Generali Employee Benefits (GEB) Network, unidade de benefícios da Generali Care, liderará a nova rede, que continuará vinculada à Generali Care, braço global de parcerias B2B2C/E do grupo. Frederik Van Den Eede, Chief Commercial Officer da GEB, e Michael Hansen, CEO da Swiss Life Network, atuarão conjuntamente na liderança comercial durante o período de transição.

Ludovic Bayard afirmou: “A nova plataforma representa um marco importante no fortalecimento do negócio de benefícios para colaboradores da Generali. Ao combinar nossa rede consolidada com a expertise e excelentes relações com a Swiss Life Global Solutions, a Generali se torna o parceiro ideal para multinacionais e colaboradores ao redor do mundo. Estamos entusiasmados em receber a equipe e trabalhar com a Swiss Life Global Solutions Partners. Juntos, ofereceremos as melhores soluções disponíveis no mercado em proteção e previdência, aprimoradas por serviços digitais avançados que promovem o bem-estar das pessoas e impulsionam o desempenho sustentável dos negócios”.

Antoine Parisi, CEO Global da Generali Care, declarou: “Este passo estratégico para fortalecer e ampliar nosso negócio de benefícios para colaboradores, que estabelece o novo líder global nesse segmento, reforça o compromisso da Generali em acelerar o crescimento em Care B2B2C/E, com foco claro na excelência em proteção e saúde. Isso está totalmente alinhado às ambições de nosso plano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ e ao nosso objetivo de oferecer soluções Care de primeira linha e inovação para clientes multinacionais em todo o mundo.”

Theo Iaponas, CEO da Swiss Life International, comentou: “Contribuímos com nossa expertise e excelentes relacionamentos com parceiros e clientes para a rede consolidada da Generali, que tem capacidades de resseguro e cativa. Criamos uma proposta de valor única como uma ‘Rede de Escolha’ para multinacionais”.

Michael Hansen, CEO da Swiss Life Network, afirmou: “Ao unir as melhores soluções de cativa e os modelos de pooling mais flexíveis, ofereceremos aos nossos parceiros de rede e clientes uma experiência completa em um só lugar, que reúne novas perspectivas e ideias através de uma equipe diversa e inclusiva a nível global, fortalecendo ainda mais nossa oferta de rede”.

Novo líder global em benefícios para colaboradores

Com presença em mais de 130 países e cerca de 200 parceiros, a nova rede atuará com:

• parcerias locais consolidadas;

• portfólio abrangente nas principais linhas de proteção e previdência;

• equipe global com expertise técnica e atuação internacional;

• serviços digitais ampliados, incluindo dados, analytics, soluções de saúde e bem-estar e benchmarking com apoio de inteligência artificial.

Após a conclusão da transação, prevista para o primeiro semestre de 2026 e sujeita às aprovações regulatórias, a rede adotará uma nova marca, que será anunciada posteriormente. A plataforma unificada oferecerá às multinacionais:

• soluções integradas de proteção, saúde e previdência para colaboradores locais e expatriados;

• opções de seguradoras locais em mercados estratégicos;

• modelos alternativos de pooling multinacional e solução de resseguro para cativas.