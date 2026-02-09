Healthtech Safee cresce 85% e aposta em IA na saúde suplementar

A Safee, healthtech brasileira especializada em soluções SaaS para operadoras e seguradoras de saúde, registrou crescimento de 85% em 2025 e projeta manter expansão nos próximos anos com foco em eficiência operacional, uso de dados e automação. A empresa informa que sua plataforma já impacta mais de 10 milhões de beneficiários. Com contratos firmados com operadoras e seguradoras, a companhia estima crescimento médio anual próximo de 85% até 2029, impulsionado pela ampliação do portfólio e pela entrada de novos clientes de médio e grande porte.

Em um setor marcado por elevada complexidade regulatória, pressão por redução de custos e dependência histórica de processos manuais, a eficiência operacional passou a ocupar papel estratégico na agenda das operadoras de saúde. Áreas como gestão de rede credenciada, credenciamento, auditorias, qualificação, tratamento de reclamações e controle de demandas ainda operam, em muitos casos, de forma fragmentada e com baixo nível de rastreabilidade, cenário que impacta custos, riscos regulatórios e previsibilidade financeira.

Fundada em 2018, a Safee foi criada com a proposta de organizar o que a empresa define como o “coração da operação” das operadoras: a gestão da rede credenciada, responsável pela entrega final do serviço ao beneficiário. A solução busca integrar áreas historicamente isoladas em uma única visão operacional orientada por dados, com foco em padronização de processos e apoio à tomada de decisão.

O reconhecimento recente inclui o primeiro lugar no Prêmio Inova Saúde, durante o Congresso Unidas. O case destacou a plataforma pela integração de gestão de rede, auditoria, regulação e controle de demandas em uma única camada operacional, voltada ao aumento de eficiência em ambientes regulatórios mais exigentes.

Após o avanço registrado em 2025, a healthtech projeta dobrar de tamanho em 2026. Segundo a empresa, o crescimento é sustentado por uma estrutura de gestão desenhada para escalar mantendo governança, controle e disciplina operacional.

À frente da companhia, a fundadora e CEO Fernanda Klava, com mais de duas décadas de atuação em seguros e operações na saúde suplementar, afirma que a operação sempre foi um dos pontos mais sensíveis das operadoras. “A operação sempre foi o ponto mais sensível das operadoras de saúde, mas por muito tempo permaneceu apoiada em processos manuais e pouco integrados. A Safee surgiu para mudar essa lógica, com foco em eficiência, governança e decisões mais estratégicas”, afirma.

Para o diretor financeiro e administrativo, Paulo Neto, o crescimento acelerado exige previsibilidade e processos estruturados. “Crescer rápido só é positivo quando há controle, processos bem definidos e previsibilidade financeira. Desde o início, a estrutura foi pensada para escalar de forma sustentável, mantendo governança e solidez mesmo em ciclos de forte crescimento”, afirma.

A execução das estratégias junto aos clientes é liderada por Claudia Akamine, diretora de Operações (COO), responsável pela implementação dos projetos e pelo acompanhamento dos resultados operacionais. “Nosso foco é garantir que tudo o que é estruturado estrategicamente se traduza em soluções que realmente funcionem na prática, respeitando a complexidade do setor e a rotina dos times. É na execução que a tecnologia gera valor real para o negócio”, explica.

Com o uso de automação, analytics e inteligência artificial, a plataforma estrutura fluxos, amplia a rastreabilidade dos processos e transforma dados operacionais em informações para gestão. A proposta é permitir que operadoras ampliem escala sem aumento proporcional de equipes, mantendo governança e aderência regulatória.

Inovação contínua e próximos passos

Desde 2019, a Safee vem atualizando sua plataforma para gestão operacional, com automação de rotinas e padronização de processos. Entre 2023 e 2024, a empresa passou a atuar também com foco em conformidade regulatória, uso de dados e fortalecimento da governança operacional, com impacto na previsibilidade financeira de operadoras e seguradoras de saúde.

Em 2025, além do reconhecimento no setor, a healthtech lançou um módulo de Gestão de Demandas voltado ao controle e à mensuração do volume de solicitações internas. A solução utiliza automação e inteligência artificial, incluindo modelos de machine learning aplicados à previsão de fraudes, otimização de fluxos, recomendações de rede e análises preditivas de comportamento.

Com a estratégia centrada em eficiência operacional, governança e inteligência de dados, a empresa busca contribuir para a sustentabilidade da saúde suplementar ao organizar processos críticos e ampliar a qualidade dos serviços prestados ao ecossistema.