Icatu leva premiados ao desfile das campeãs

A Icatu Seguros reuniu, entre 20 e 22 de fevereiro, os vencedores da Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga Nacional 2025 para uma programação especial no Rio de Janeiro, que incluiu presença no desfile das campeãs do Carnaval, na Marquês de Sapucaí.

A iniciativa integra a reformulação da principal campanha de incentivo da companhia, que passou a contar, em 2025, com novas categorias, critérios ampliados e mais possibilidades de premiação. A viagem nacional foi incorporada ao programa, que mantém também a tradicional viagem internacional — neste ano, com destino a Budapeste.

Segundo a seguradora, a ampliação permitiu aumentar o número de profissionais reconhecidos nas frentes de Previdência, Vida Individual, Vida Empresarial, PME e Capitalização (Dupla Garantia e Garantia de Aluguel). Ao todo, 100 pessoas participaram da experiência no Rio.

“Reunir os corretores premiados é celebrar quem impulsiona o nosso crescimento no dia a dia. Eles são fundamentais para nossa estratégia, por isso, ampliamos o reconhecimento da campanha com a viagem nacional, contemplando ainda mais profissionais”, afirmou o presidente da Icatu Seguros, Luciano Soares.

A programação incluiu cerimônia de premiação no Roxy Dinner Show, em Copacabana, com apresentação da jornalista Carol Barcellos. Após a entrega dos prêmios, os convidados assistiram a um espetáculo musical inspirado na cultura brasileira.

Os participantes também acompanharam o desfile das campeãs do Grupo Especial no camarote Verde e Rosa, na Sapucaí, com recepção da velha guarda da Estação Primeira de Mangueira. Hospedados no Hilton Copacabana, os premiados participaram de atividades de integração e tiveram acesso a pontos turísticos como o Forte de Copacabana e o Pão de Açúcar.

Tradicional no mercado de seguros, a campanha internacional Antonio Carlos de Almeida Braga já levou corretores a destinos como Munique, Barcelona, Cidade do México, Porto, Machu Picchu e Las Vegas, consolidando-se como uma das iniciativas de reconhecimento do setor.