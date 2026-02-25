Tom Jobim Musical faz turnê em oito capitais

O espetáculo ‘Tom Jobim Musical’ inicia nesta semana uma nova turnê nacional e passará por oito capitais brasileiras entre fevereiro e junho de 2026, com patrocínio da seguradora Mapfre, que também esteve ao lado da montagem no ano passado. A temporada começa em Fortaleza (27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Teatro São Luiz) e segue para Recife, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, ampliando o alcance da montagem que, no ano passado, emocionou público e crítica.

A ampliação da turnê insere o espetáculo em novas praças do circuito cultural brasileiro, permitindo que diferentes regiões recebam a superprodução pela primeira vez. Com dramaturgia de Nelson Motta e Pedro Brício e direção de João Fonseca, que já assinou musicais dedicados a Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller, a montagem reúne 27 atores e 13 músicos executando o repertório ao vivo. No palco, Elton Towersey interpreta Tom Jobim e Otávio Müller vive Vinicius de Moraes. O roteiro percorre a trajetória de Jobim desde a Ipanema dos anos 1950 até sua consagração internacional, com clássicos como ”Garota de Ipanema”, “Corcovado” e “Águas de Março”.

Para a Mapfre, o patrocínio é parte do compromisso da companhia em promover a cultura brasileira. “Tom Jobim é um símbolo da brasilidade e daquilo que o nosso país faz de melhor. Apoiar esse espetáculo é uma forma de celebrarmos o legado de um gênio e, ao mesmo tempo, levar uma experiência cultural de qualidade a cidades que muitas vezes ficam fora dos grandes circuitos”, afirma a diretora de clientes, comunicação e marketing da Mapfre, Tatiana Cerezer.

Clientes inscritos no ‘Club Mapfre’, o programa de relacionamento da seguradora, têm 25% de desconto na compra de ingressos inteiros, com limite de quatro ingressos por CPF. Todas as sessões contam com audiodescrição e intérprete de Libras.