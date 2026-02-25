add avança 20% com foco em eficiência no seguro

A empresa de tecnologia add encerrou 2025 com crescimento de 20% em relação ao ano anterior, impulsionada pela demanda das seguradoras por maior eficiência operacional e modernização de processos.

Segundo a companhia, ao longo do ano foram desenvolvidas dezenas de soluções específicas para o mercado de seguros, em média cerca de dez por mês. A maior parte dos projetos esteve relacionada a demandas regulatórias, além de iniciativas de alta complexidade envolvendo automação de processos, gestão e qualificação de dados, precificação e gestão de sinistros.

“As seguradoras têm investido em soluções tecnológicas que reduzam o retrabalho, agilizem processos e permitam a tomada de decisões estratégicas de forma mais rápida. Somente no ano passado, entregamos mais de uma centena de projetos para atingir esses e outros objetivos. Por isso, acredito que passamos a ser percebidos como uma butique de soluções customizadas para seguros”, afirmou Aldo Pires, CEO da add.

O movimento também impactou o segmento de outsourcing estratégico, que envolve a alocação de profissionais de tecnologia e equipes multidisciplinares especializadas em seguros. De acordo com a empresa, atualmente há profissionais atuando em pelo menos 16 companhias do setor. “Hoje temos profissionais atuando em pelo menos 16 empresas do setor, o que apenas reforça esse sentimento de urgência em busca de mais eficiência”, disse o executivo.

Para 2026, a expectativa é de continuidade desse cenário, especialmente em função das exigências regulatórias. Segundo Pires, projetos dessa natureza têm revelado fragilidades estruturais em processos e bases de dados das seguradoras.

“Quando entramos em projetos regulatórios, identificamos com frequência problemas sérios na origem e na qualidade dos dados, e é justamente aí que está a grande oportunidade. Ao qualificar essas informações, não só corrigimos erros de processos, como estruturamos uma base consistente e confiável e, a partir disso, conseguimos viabilizar a inteligência de negócios”, afirmou.

“É justamente essa etapa que prepara o terreno para a aplicação efetiva de inteligência artificial. O mindset é simples: se a empresa já precisa investir milhões para cumprir uma obrigação, que esse investimento também gere eficiência, visão estratégica e novas oportunidades de receita”, concluiu.