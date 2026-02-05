Consultorias atuariais anunciam união estratégica no Brasil

A Mirador e a Conde Consultoria Atuarial anunciaram a união de suas operações por meio da criação de uma holding que passa a deter o controle societário de ambas as empresas. A estrutura preserva a independência das marcas, as operações e o atendimento aos contratos vigentes.

Com sedes operacionais em Porto Alegre e São Paulo, as consultorias passam a formar um dos maiores grupos do setor no Brasil. Juntas, somam mais de 50 anos de experiência nos segmentos de previdência, seguros, saúde suplementar e gestão de riscos, reunindo cerca de 70 profissionais especializados e uma carteira com mais de 150 clientes ativos.

De acordo com o plano de consolidação, a meta é ampliar em cinco pontos percentuais o market share nos próximos três anos, com foco na liderança em consultoria atuarial para planos de previdência complementar fechada.

A holding terá como missão coordenar a governança estratégica do grupo, estimular sinergias e viabilizar investimentos em tecnologia e novos campos de atuação. A estrutura será conduzida pelos executivos Giancarlo Germany, Daniel R. Conde, Fabrizio Krapf, Magdarlise Dal Fiume Germany, André R. Conde, Brenda Trajano e Rafael Piumato.

Apesar da integração societária, Mirador e Conde manterão suas identidades e operações independentes, com o objetivo de preservar a tradição, o relacionamento com os clientes e a confiança construída ao longo de suas trajetórias. “A união representa um marco para o setor atuarial. Compartilhamos os mesmos valores de ética, rigor técnico e compromisso com o cliente. Juntos, estamos preparados para os desafios do mercado e para oferecer soluções ainda mais robustas e inovadoras, fortalecendo os trabalhos nos segmentos de atuária, gestão de riscos e finanças”, afirma Giancarlo Germany, CEO da Mirador.

Para os clientes, a operação assegura a continuidade do atendimento, com a manutenção das equipes e das estruturas, além da ampliação do portfólio de soluções, da capacidade técnica e da atuação geográfica. “Temos convicção na proposta de valor do grupo, baseada em excelência técnica e em relacionamentos de longo prazo, para atuarmos como parceiros estratégicos e confiáveis de nossos clientes”, destaca Fabrizio Krapf, que estará à frente de uma das diretorias atuariais.

Segundo Daniel R. Conde, a integração das equipes representa um diferencial relevante. “Ampliamos de forma consistente nossa força de trabalho e a inteligência atuarial. A combinação multiplica a capacidade técnica e intensifica o intercâmbio de conhecimento, com forte presença em todos os segmentos do mercado atuarial e alinhamento às melhores práticas globais”, conclui.