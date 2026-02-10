CARNAVAL: Mapfre lista cuidados antes de pegar a estrada

Com a chegada do Carnaval, cresce o número de motoristas que se preparam para pegar a estrada rumo ao litoral, interior ou cidades turísticas. O feriado prolongado está entre os períodos de maior movimento nas rodovias brasileiras e, com mais carros circulando, aumentam também os registros de panes, colisões e pedidos de assistência. Por isso, revisar o veículo e conferir o seguro antes de sair de casa pode fazer diferença na tranquilidade da viagem.

Na avaliação de especialistas da seguradora Mapfre, a preparação começa pelo básico: verificar se o carro está realmente pronto para rodar longas distâncias. Pneus em bom estado, freios revisados e níveis adequados de óleo ajudam a evitar problemas que, no uso diário, passam despercebidos, mas tendem a aparecer em trajetos longos, principalmente em dias de calor, congestionamentos e trechos de serra.

Segundo o diretor de seguro auto da Mapfre, Thales Lemos, o erro mais comum é deixar tudo para a última hora. “O motorista planeja destino e horário de saída, mas muitas vezes esquece de olhar para o carro e para a própria apólice. Quando surge um imprevisto, essa preparação reduz o estresse e o tempo de espera por ajuda”, afirma.

Embora a troca de óleo seja o item mais lembrado, a revisão precisa ser mais ampla. Vale conferir freios, calibragem e alinhamento dos pneus, bateria e iluminação, além de estepe, macaco e chave de roda. Pequenos detalhes, como palhetas ressecadas ou faróis desalinhados, impactam diretamente a visibilidade e a segurança. A organização do porta-malas também merece cuidado. Bagagens soltas aumentam o risco de ferimentos em freadas bruscas, enquanto excesso de carga no teto pode comprometer a estabilidade e consumo de combustível.

Além da parte mecânica, revisar a apólice é uma etapa frequentemente negligenciada. Muitos motoristas só descobrem os limites de cobertura quando precisam acionar o serviço. Em viagens de Carnaval, os atendimentos mais comuns envolvem assistência 24 horas, guincho, troca de pneus, chaveiro e socorro em pane elétrica ou mecânica. Salvar no celular o número da apólice e o telefone da seguradora agiliza o atendimento em caso de necessidade.

“Hoje existem várias formas de acionar a assistência, seja pelos canais digitais, pelo WhatsApp ou pelo telefone convencional. Essa conveniência faz diferença quando o motorista precisa de ajuda rápida na estrada”, explica Marco Gonzalez, diretor de operações da MAWDY, divisão de assistências 24 horas da Mapfre.

Planejamento também é parte da segurança

A preparação para a estrada não se limita ao carro. Definir rotas alternativas, programar paradas e evitar horários de pico ajudam a reduzir o desgaste do motorista e o risco de acidentes. Em feriados como o Carnaval, em que o trânsito costuma ficar travado por longos períodos, o cansaço e a pressa são fatores que influenciam diretamente a tomada de decisão ao volante.

Levar água, lanches leves e manter o celular carregado também contribuem para uma viagem mais confortável e segura. Quando há crianças no veículo, pausas regulares e entretenimento adequado diminuem distrações e tornam o trajeto mais previsível para quem dirige.

“Quanto mais antecipada for a preparação, menor a chance de transformar o início do feriado em contratempo. Um carro revisado, um seguro compreendido e um planejamento realista não eliminam imprevistos, mas ajudam bastante quando eles aparecem e permitem que o foco da viagem seja o descanso, e não a preocupação à beira da estrada”, afirma Thales, da Mapfre.