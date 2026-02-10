CARNAVAL: Alta em furtos e roubos de celulares reforça prevenção

Blocos lotados, ruas cheias e distração fazem do Carnaval um dos períodos mais críticos para furtos e roubos de celulares no Brasil. Uma prática criminosa comum em aglomerações são os furtos, principalmente de aparelhos que hoje concentram funções essenciais: registrar momentos, contactar pessoas e até realizar pagamentos.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, o país registrou mais de 900 mil aparelhos celulares subtraídos no último ano, sendo 498.516 furtos e 419.232 roubos. Muitas dessas ocorrências se concentram justamente em períodos festivos, como o Carnaval, quando a aglomeração facilita a ação de criminosos.

Em eventos como a folia, o celular continua sendo o principal alvo porque reúne alto valor financeiro e dados sensíveis, o que amplia os prejuízos para as vítimas além da perda material. Por isso, especialistas recomendam não apenas cuidados no uso do aparelho, mas também a adoção de ferramentas de proteção e medidas preventivas.

Uma das alternativas é utilizar o aplicativo Celular Seguro, ferramenta do governo federal que permite o bloqueio remoto instantâneo do aparelho e de aplicativos bancários em caso de perda, furto ou roubo. A recomendação é que o usuário faça o cadastro previamente, para agilizar o procedimento se necessário.

Outra possibilidade é a contratação de um seguro para o aparelho, que pode oferecer cobertura contra roubo, furto simples e qualificado, quedas acidentais, quebra de tela e danos por líquidos. Em alguns planos, também há opções de reparos rápidos, substituição do dispositivo e contratação de apólices específicas ou extensões de cobertura para danos e perdas durante os dias de festa, inclusive com adesão online.

Segundo dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), aproximadamente 10 milhões de smartphones contam com algum tipo de seguro no país, deixando uma base estimada em 167 milhões de usuários vulneráveis a prejuízos financeiros.

De acordo com Emerita Lyra, diretora executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), a procura por seguros para celulares costuma crescer antes de grandes festas populares e viagens. “O celular deixou de ser apenas um meio de comunicação. Além de ser um produto com alto valor agregado, ele guarda informações pessoais, aplicativos bancários, documentos e memórias. Quando ocorre um furto, o impacto é imediato e pode ser significativo”, afirma.

Lyra explica que o seguro para celulares pode cobrir situações como furto simples e qualificado, roubo e, em alguns casos, danos acidentais. Para ela, o produto se tornou uma alternativa importante diante do aumento da dependência tecnológica. “O seguro não evita o crime, mas reduz o prejuízo financeiro e ajuda o consumidor a se recuperar mais rapidamente”, diz.

Especialistas em segurança também recomendam medidas preventivas durante a folia, como evitar expor o aparelho em locais muito cheios, utilizar senhas e autenticação em dois fatores, ativar ferramentas de rastreamento e bloqueio remoto e manter cópias de segurança dos dados.

Para a diretora do sindicato, a combinação entre prevenção e proteção financeira é o caminho mais eficaz. “O ideal é que o folião possa aproveitar a festa com tranquilidade. Ter cuidado com o aparelho e contar com um seguro são formas de minimizar problemas e garantir que um momento de lazer não se transforme em dor de cabeça”, diz.

Lyra ressalta ainda que, antes de contratar, é importante avaliar as opções disponíveis no mercado. “Cada pessoa tem um perfil de uso e de risco diferente. O ideal é que o folião procure a apólice que mais se adequa às suas necessidades, contando com o suporte de um corretor habilitado, que pode orientar sobre coberturas, limites e condições”, conclui.

Outros cuidados durante o Carnaval

Além da proteção com o celular, outros cuidados podem ajudar a evitar transtornos durante o período festivo. Segundo Alexandre Leal, diretor técnico de estudos e relações regulatórias da CNSeg, o planejamento e a prevenção são fundamentais, especialmente para quem vai viajar ou participar de grandes eventos. “Medidas simples, como verificar as condições do veículo, planejar deslocamentos, ter atenção com pertences pessoais, utilizar meios de pagamento com segurança e cuidar da saúde, com hidratação, alimentação e descanso, contribuem para que o Carnaval seja aproveitado com mais tranquilidade”, afirma.

Ele destaca ainda que, conforme o perfil da viagem ou da programação, instrumentos de proteção financeira, como diferentes modalidades de seguro, podem ser avaliados para lidar com imprevistos.