Tokio Marine supera R$ 1,2 bi em Minas Gerais

A Tokio Marine Seguradora produziu mais de R$ 1,2 bilhão na Diretoria Comercial Regional Minas Gerais. Algumas das carteiras que tiveram bom desempenho ao longo do ano e contribuíram para esse resultado foram PJ, com crescimento de 13,2%; RD Massificados, com 20,5%; e Vida, com 11,7%.

Dentre os produtos que tiveram performance mais expressiva em Linhas Financeiras e Seguros Patrimoniais estão Garantia (82%), Risco de Engenharia (47%), D&O (44%) e E&O (22%) – enquanto em RD Massificados a relevância ficou com o Fiança Locatícia (40%) e o seguro Condomínio (26%). No Segmento Vida, o protagonismo foi para o crescimento do Vida Individual (14,6%), resultado de ações de vendas recorrentes, como as edições do Green Vida Brasil e Vida em Movimento, como reforça a Diretora Comercial Regional Minas Gerais, Andreia Padovani.

“Sem dúvida, esse resultado positivo é fruto do empenho do nosso time Comercial, que passa por capacitações contínuas para levar aos Corretores as melhores soluções alinhadas às oportunidades de negócios regionais. Além disso, oferecemos iniciativas de aprimoramento para nossos Parceiros, como a UP – Universidade Corporativa Parceiros Tokio, e buscamos apoiá-los por meio de campanhas de vendas e investimentos constantes em tecnologia. Nosso objetivo é tornar mais simples e eficiente a utilização das ferramentas digitais pelos corretores, ampliando eficiência, impulsionando vendas e, consequentemente, fortalecendo suas receitas”, explica Padovani.

Para 2026, a Executiva reforça que a estratégia da Diretoria seguirá centrada no fortalecimento da parceria com Corretores e Assessorias, ampliando a presença consultiva da Companhia em todas as frentes de seguro. “Seguiremos aprofundando essas relações com iniciativas que promovam encontros, treinamentos e capacitações, sempre mantendo uma escuta ativa com o Corretor, que é protagonista na proteção de patrimônios, vidas e sonhos da sociedade”, disse.

De acordo com a Diretora, todos os produtos do portfólio permanecem no radar, guiados fundamentalmente pelas necessidades dos Clientes. “Ainda temos uma parcela significativa da população sem acesso ao seguro ou que possui apenas uma cobertura, como a de automóvel, e não está protegida em outras frentes essenciais, como seguros patrimoniais, de vida ou responsabilidade civil. Justamente por isso, intensificaremos ações de vendas que nos aproximem cada vez mais de Corretores e Assessorias, contribuindo para expandir tanto a quantidade quanto a qualidade das ofertas. O corretor tem o cliente, e nós, no time da Tokio Marine, nos sentimos honrados em oferecer soluções que apoiem uma venda verdadeiramente consultiva, permitindo que mais pessoas estejam bem protegidas em todos os segmentos”, finaliza.