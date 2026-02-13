CARNAVAL: feriado exige atenção à proteção residencial

No mês de fevereiro, enquanto muitos aproveitam a folia, outros optam pelo descanso e em muitos casos, por viagens durante o feriado prolongado. Esse cenário exige atenção redobrada com a segurança do lar, pois casas vazias por longos períodos ficam mais expostas a riscos como furtos, danos elétricos, vazamentos e incêndios, que podem passar despercebidos até o retorno dos moradores.

Antes de sair, é recomendável adotar cuidados preventivos, como desligar aparelhos da tomada, fechar registros de água e gás, e revisar as instalações. Mesmo assim, imprevistos ocorrem, especialmente no verão, devido às chuvas intensas ou oscilações na rede elétrica.

Por isso, além das ações preventivos já mencionadas, não se pode abrir mão de um seguro residencial, que é a melhor forma de garantir a reposição do patrimônio quando imprevistos acontecem. Veja só, o Seguro Residencial da Bradesco Seguros oferece proteção para diferentes situações que podem ocorrer durante a ausência dos moradores. O produto conta com coberturas contra eventos como incêndio, explosão, alagamentos, vendavais, danos elétricos, roubo e até em casos de prejuízos causados involuntariamente a terceiros com a cobertura de responsabilidade civil familiar.

Além das coberturas, o seguro disponibiliza um conjunto de assistências que ajudam a resolver emergências de forma rápida, como serviços de chaveiro, eletricista, encanador e uma série de serviços agendados que auxiliam na manutenção do imóvel e reparação de pequenos danos, proporcionando conveniência ao dia a dia do segurado.

Esses serviços são fundamentais para evitar que pequenos incidentes se transformem em grandes prejuízos e podem ser acionados via App da Bradesco Seguros, WhatsApp no número (21) 4004-2702, ou via Central de Relacionamento através do número 4004 0237 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 237 0237 (demais regiões).

“A orientação é que os moradores avaliem suas necessidades e se informem sobre as opções de proteção disponíveis antes de viajar. A combinação entre cuidados preventivos e um seguro residencial adequado garante mais tranquilidade durante o descanso e segurança na proteção do patrimônio”, explica Eduardo Menezes, Superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros.