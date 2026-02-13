BVIX intensifica atuação no Norte e Nordeste

A BVIX Seguradora avança em sua estratégia de expansão nacional e consolida, em 2026, o fortalecimento da atuação nas regiões Norte e Nordeste. O movimento integra o plano de crescimento da companhia, que busca ampliar presença regional e intensificar o relacionamento com corretores e parceiros estratégicos.

Como parte dessa agenda, a seguradora confirmou participação na Consegnne 2026, evento que reúne lideranças e empresas do setor de seguros. A presença no encontro tem como objetivo ampliar o diálogo com o mercado regional e fortalecer o posicionamento institucional da companhia nessas praças.

“O Norte e o Nordeste têm um papel fundamental no crescimento do mercado segurador brasileiro. Nossa presença nessas regiões reflete a visão da BVIX de estar próxima dos parceiros e clientes, entendendo as particularidades locais e oferecendo soluções que gerem valor real e sustentável”, afirma Edson Calheiros, presidente da BVIX Seguradora.

Segundo Adalber Alencar, diretor comercial da companhia, a participação na Consegnne também terá foco no fortalecimento da atuação comercial. “Estar em contato com os corretores e parceiros da região nos permitirá ampliar nossa atuação comercial, estreitando laços com os corretores e acelerando oportunidades de negócios. Estamos preparados para crescer de forma estruturada e construir parcerias duradouras no Norte e Nordeste”, destaca.

A estratégia de expansão ocorre em um momento de maior descentralização do mercado segurador, com avanço das operações fora dos grandes centros tradicionais.

Além do Norte e Nordeste, o Rio de Janeiro segue como mercado prioritário para a companhia. A executiva de contas Mary Hellen Fernandes é responsável pelo relacionamento com corretores locais e pela ampliação das parcerias comerciais no estado.

Em setembro do ano passado, Mary foi reconhecida pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) ao receber o prêmio Destaques do Ano, conhecido no setor como o “Oscar do Seguro”, em reconhecimento à sua atuação regional. Com a agenda de eventos e a ampliação da presença comercial, a BVIX Seguradora reforça a estratégia de crescimento sustentável e de proximidade com o mercado em diferentes regiões do País.