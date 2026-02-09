180 Seguros anuncia José Filippini como novo CFO

A 180 Seguros anuncia a chegada de José Filippini como seu novo Chief Financial Officer (CFO). Com 17 anos de trajetória nas áreas de Finanças, Dados e Estratégia, o executivo construiu sua carreira em grandes seguradoras da América Latina.

Ao longo de sua experiência profissional, Filippini ocupou posições como CFO e Diretor de Analytics na Youse Seguros, além de ter sido consultor estratégico da Caixa Seguradora. Nesse período, liderou frentes como planejamento financeiro, precificação, transformação digital, data analytics, controles internos, gestão de riscos e performance de negócios. Mais recentemente, foi Diretor Financeiro do Familhão, plataforma brasileira de clube de benefícios e sorteios que tem Luciano Huck como sócio e principal embaixador da marca.

Na 180 Seguros, o executivo chega para fortalecer a governança financeira e apoiar a próxima fase de crescimento e consolidação da seguradora, contribuindo para decisões estratégicas orientadas por dados e eficiência operacional. ”A 180 Seguros construiu um negócio que combina tecnologia, dados e distribuição no modelo B2B2C de forma muito consistente. Chego com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira da companhia para sustentar um crescimento cada vez mais escalável, previsível e alinhado às necessidades dos parceiros e do mercado” afirma José Filippini.

“A chegada do Filippini reforça nosso compromisso com uma gestão financeira sólida, estratégica e preparada para escalar. Sua experiência será fundamental para sustentar o crescimento da 180 com previsibilidade e disciplina financeira”, complementa Mauro Levi D’Ancona, CEO da 180 Seguros.